聯儲局議息｜利率期貨顯示年內加息機會增至11%　高於減息可能性

美國聯儲局已公布4月議息會議結果，一如市場人士預期，當局決定維持現行3.5厘至3.75厘利率水平。不過今次議息會議，卻出現4張反對票，為33年來首次，反映出局內對未來息口走勢分歧增加。據《華爾街日報》報道，在聯儲局官員發出一些鷹派信號後，華爾街交易員押注今年內有可能加息，儘管可能性還很小。



據CME的利率期貨數據顯示，交易員認為聯局儲今年加息的可能性為11%，高於周三（29日）較早時候的5%和周二的0%，而減息的可能性則徘徊在2%左右。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

CME利率期貨的數據又顯示，聯儲局到6月維持利率不變的機會率為98.6%（決議前為98.8%），累計減息25個基點的機會率為1.4%（決議前為1.2%）。7月維持利率不變的機會率為96.5%（決議前為94.6%），累計減息25個基點的機會率為3.4%（決議前為5.4%）。到9月維持利率不變的機會率為96.1%（決議前為92.7%），累計減息25個基點的機會率為3.8%（決議前為7.2%）。

2026年4月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

華泰證券﹕鮑威爾留任理事提高減息門檻

此外華泰證券研報稱，聯儲局內部分歧以及主席鮑威爾在任期屆滿後留任理事，推高當局減息門檻。雖然聯儲3月點陣圖中指示，2026年仍有一次減息，但是考慮到3位票委明確反對在聲明中保留進一步減息的「寬鬆傾向」，鮑威爾留任聯儲理事，中東局勢反覆，再次推高油價，該行認為，聯儲局在2026年降息的門檻有所提高，不排除聯儲在6月會議點陣圖中取消降息指引的可能性。

華泰證券指出往前看，中東局勢緩和將推動油價回落，疊加關稅影響消退，美國通脹或温和回落；二季度新增非農邊際降温，失業率季節性回升可能為下半年減息1至2次創造條件，但減息前景不確定性加大。