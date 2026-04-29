美股｜聯儲局按兵不動　道指收市跌280點　油價升逾6%

美國聯儲局周三（4月29日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，但與會者分歧為1992年以來最嚴重。美股當日個別發展，道指最多曾跌433點，至收市跌280點；納指微升、標指微跌。另外，消息指伊朗發出警告，若美國繼續扣押與伊朗有關的船隻，將會採取「前所未有的軍事行動」。油價再度上揚，至收市升逾6%。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

本港時間4月30日

【04:18】Nvidia跌1.8% Intel飆12%

道指收市報48,861.81點，跌280.12點或0.57%；納指收報24,673.24點，升9.44點或0.04%；標普500指數收報7,135.95點，跌2.85點或0.04%。

重磅科技股方面，亞馬遜 (Amazon)、Meta 、微軟（Microsoft），以及Google母公司 Alphabet都將於收盤後發布財報。其中，Amazon股價漲1.29%、微軟跌1.12%，Meta及Alphabet則分別微跌0.33%及0.05%。

至於其他重磅科技股，Nvidia跌1.84%、蘋果公司（Apple）跌0.20%。 另外，部份晶片股走強，恩智浦半導體（NXP Semiconductors）飆25.51%、高通（Qualcomm）升4.00%、Intel漲12.10%。

支付處理公司Visa股價漲8.26%，為升幅最大道指成份股，此前該公司上調了全年獲利預測。

【04:03】中概股指數收跌0.64%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.64%。其中，阿里巴巴ADR跌0.31%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

【03:59】油價飆逾6% 美元指數上升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報106.88美元，升6.95美元或6.95%。倫敦布蘭特期油收報118.03美元，升6.77美元或6.08%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.95，升0.32%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報160.32，升0.48%。

【03:42】現貨金價跌逾1% Bitcoin現報7.5萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,538.56美元，跌58.50美元或1.27%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,419.17美元、24小時內跌逾1%。

【03:38】恒指夜期收報25,729點 低水383點

恒指夜市期指收報25,729點，跌211點，較恒指收市26,111點，低水383點，成交17,880張。

2026年4月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

【02:22】議息結果公布後 道指維持跌勢

美國聯儲局公布議息結果後，道指最新報48,783點，跌358點或0.73%；納指最新報24,603點，跌60點或0.25%；標普500指數現報7,121點，跌17點或0.25%。

【01:09】紐約期油升逾7% 布油創近4年來新高

紐約原油期貨每桶站上109美元，日內漲7.50%。倫敦布蘭特期油每桶突破119.50美元，創2022年6月以來新高。

圖為攝於2021年7月15日的插圖，在Visa標誌前面放有一張信用卡。（Reuters）

本港時間4月29日

【22:50】Amazon漲2.2% Visa飆9%

道指最新報48,900點，跌240點或0.49%；納指最新報24,693點，升30點或0.12%；標普500指數現報7,138點，跌0.5點或0.01%。

重磅科技股方面，亞馬遜 (Amazon)、Meta 、微軟（Microsoft），以及Google母公司 Alphabet都將於收盤後發布財報。其中，Amazon股價現漲2.20%、Alphabet升1.14%；微軟跌1.00%。至於其他重磅科技股，Nvidia跌0.91%、蘋果公司（Apple）跌0.41%。

另外，支付處理公司Visa股價漲9.41%，此前該公司上調了全年獲利預測。

【22:39】油價升近5% Bitcoin現報7.67萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶104.82美元，升4.89美元或4.89%。倫敦布蘭特期油每桶報 109.48美元，漲5.08美元或4.87%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,740.95美元、24小時內約升1%。