鑑別「上升三角形」真假突破　底線斜度看出玄機｜聶振邦

繼之前講解的「對稱三角形」，以及早前於「圖表形態」的反轉形態系列探討了「擴散三角形」後，我們會再看兩款「三角形」形態。今次是「上升三角形」，雖跟「對稱三角形」一樣為整固形態之一，不過對後市走向有預示性，是股指或個股整固後傾向上升的類型，認為可想像是「矩形 / 長方形」和「對稱三角形」的混合形態。「上升三角形」的頂部是「平頂」，當股指或個股在整固期間上揚時在相若水平遇阻，將這些位置連成一線，呈水平線。



底線頂線編製參考

至於「上升三角形」的底部，會見股指或個股在整固期間是一底高於前一底，將這些位置連成一線，是左至右從下而上。頂部的橫線配上底部的斜線，整固區的寬度漸見收窄，隨著股指或個股上破頂部橫線，整固期便告結束，出現升勢。在形態表述以外，相對成交金額或成交量亦要留意，一般在整固期已建好倉但缺乏耐性的投資者，將見陸續離場，交投漸見減少。倘若整固期超過半個月，成交額或成交量降至低水平後見淡靜，這樣當然難以上破「上升三角形」頂部的阻力位。

如何考量潛在升幅

然而，若於股指或個股整固一段日子後見「量增」，配合上述一底高於前一底的走勢，意味著於整固期後段見「價量齊升」。雖然最終仍會出現處於整固區頂部的「觸頂」現象；但具備上破阻力位條件，所以隨著整固區漸見收聚，上破「上升三角形」只是時間問題。另可留意於「上升三角形」出現前的股指或個股走勢，

為「單邊升市」機會大，因此在「上升三角形」整固完成後，股指或個股是延續整固前走勢續升。那時需要考量的是潛在升幅，可以用上整固初期的區間寬度進行評估。

整固期非越短越好

誠如上述「上升三角形」由頂部橫線及底部斜線組成，投資者可用首次觸頂位置，往下畫出垂線，直至觸及底部斜線，兩者距離視為潛在升幅，即使上破整固區的位置往上加上此距離。再者，「上升三角形」也存在股指或個股上破失敗的可能性，即「假突破」。一般整固期越長才出現上破，見「真突破」的可能性越高，所指的時長不少於半個月。不過底線的斜度也應留意，與水平線產生的角度越小，整固期越長，屬於較可靠的整固形態。我們故然希望整固期越短越好，可是在實際操作時往往效果欠佳。

究其原因在「上升三角形」出現前，股指或個股經已上揚一段日子，證明買方動力佔優。買方的主導權隨著整固期出現而間斷，那時若「上升三角形」底線與水平線產生的角度偏大，整固期當然較短，不過買方重新聚力的時間會不足，就算成功上破「上升三角形」頂線，卻容易被賣方反撲得手令股指或個股重新回到整固區，形成「假突破」。屆時由於整固區的寬度已見收窄，若配合賣方發力，短期壓破底線機會大，會見「價跌量增」，確認「上升三角形」形態失敗，要有早前升勢已被破壞，並適時減持或離場打算。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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