豪威集團（0501）業務與營運現況剖析︰車載CIS全球領先｜彭偉新

豪威集團是一家全球具領先地位的無晶圓廠（Fabless）半導體設計公司，主要從事集成電路（IC）的設計、開發及銷售，核心業務聚焦於CMOS圖像感測器（CIS）解決方案、模擬解決方案及顯示解決方案。公司總部位於上海，研發中心及業務網絡遍佈全球，員工約6,160人，採用靈活的Fabless模式，專注高端創新設計，並將晶圓製造及封裝測試外判予專業代工廠。



以2025年全年計算，集團實現營收約人民幣288.55億元（按年增長12.14%），歸母淨利約人民幣40.45億元（按年增長21.73%）。其中CIS業務仍為核心板塊，收入佔比約74%，產品廣泛應用於智能手機、汽車電子（ADAS、DMS、電子後視鏡）、安防與物聯網、醫療、電腦與平板，以及工業與機器視覺等領域。新興應用如AI眼鏡、運動相機及機器視覺快速放量，2025年相關收入按年大幅增長逾200%，成為重要增長動能。

在市場地位方面，集團於全球CIS市場排名第三，市佔率約13.7%；在車載CIS領域則穩居全球第一，2024年市佔率達32.9%，2025年繼續保持領先。公司憑藉高動態範圍（HDR）、LED閃爍抑制及高性能感光技術等優勢，成功切入智能駕駛供應鏈。手機CIS業務受行業周期影響有所波動，但高端產品如OV50X系列持續迭代升級。從行業層面觀察，全球CMOS圖像感測器市場正處於結構性復甦階段，2024至2025年在消費電子需求回暖、汽車智能化加速及AI新興應用推動下，市場規模穩步擴張。手機仍為最大應用領域，而汽車CIS因單車搭載量提升（中國市場預計由4.1顆增至9.2顆）而快速增長，新興領域如機器視覺及XR眼鏡則提供額外增量空間。競爭格局方面，索尼在高端技術領先，三星與豪威緊隨其後形成三強局面，中國廠商亦憑藉成本與供應鏈優勢加速崛起，行業整體朝高解析度、低功耗與智能感知方向持續演進。

豪威集團是一家全球具領先地位的無晶圓廠半導體設計公司。（豪威集團）

集團2026年第一季的收入為人民幣64.14億元，按年下跌1%、按季下跌9%。其中分銷業務按年增長39%，設計業務則按年下跌9%，反映智能手機相關CIS需求仍然疲弱。管理層預期2026年第二季收入為人民幣72億至75億元，按季增長11.5%至17.6%，顯示出貨節奏有所改善。同時公司正拓展AI及AR眼鏡、運動相機及360度相機等創新應用，以推動業務多元化。而集團第一季毛利率為29.4%，較2025年第四季的31.3%回落，主要因分銷業務佔比提升拖低整體毛利。期內淨利潤為人民幣5.03億元，按年下跌42%，較市場預期低，主因金融資產公允價值變動的非經營項目影響。

市場現時共有3位分析師對豪威集團有進行調研的覆蓋，而目標價中位數為113.4港元，至於以13個財務模型去計算豪威集團的合理價值則為141港元，現價較兩個估值仍有34%及57%的上望空間。集團正積極由傳統智能手機CIS拓展至高端方案及創新應用領域，並布局汽車CIS及新型IC產品。第二季收入指引顯示短期營運有改善跡象。長遠而言，隨產品組合優化及高端CIS滲透率提升，毛利率預期由2026年的30.4%改善至2028年的33.1%，盈利能力具修復空間。

豪威集團股價於1月中上市後一度升上高位125.00港元後見頂後，便持續回調並反覆跌至最低位見76.45港元後，走勢開始轉為反覆及進行整固，而且，9天RSI未有再跌穿30水平後，逐步拉動股價作出反彈，雖然股價曾一度重返4月27日高位99.00港元，不過，未能維持上升動力外，更一度跌返20天線支持，不過，未有再度破底。隨著股價回穩，出現一底高於一底走勢，只要股價能向上空破93.80港元的短期阻力，股價有望繼續反彈。投資者可以在89港元江買入，只要股價未有再跌穿20天線支持，股價有望以整個前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望104.00港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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