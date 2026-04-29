瀾起科技︰AI記憶體互連晶片全球龍頭　股價現技術突破｜彭偉新

在人工智能浪潮席捲全球之際，數據中心基建成為資本市場其中一條最清晰的長期主線，而作為記憶體介面晶片龍頭的瀾起科技（6809），自然成為市場的焦點所在。集團為全球領先的記憶體介面晶片供應商，2024年按收入計市佔率達36.8%。核心產品涵蓋DDR2至DDR5 RCD及相關配套晶片，同時積極拓展至MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD以及CXL MXC等高速互連方案，主要應用於AI伺服器及高效能運算平台。隨着產品線由單一記憶體介面延伸至高速互連整體方案，集團在數據中心架構中的角色日益重要。



從整個行業層面來看，正處於由AI基建投資帶動的上行周期。大型模型訓練與推理對記憶體容量及頻寬提出更高要求，令伺服器平台由DDR4加快轉向DDR5，並逐步導入更高效能的MRDIMM方案。與此同時，數據中心內部資料流量激增，帶動PCIe及CXL等高速互連技術需求擴張。多方研究預測，未來數年記憶體互連晶片、PCIe互連晶片及CXL市場將錄得雙位數至高雙位數複合增長，顯示行業屬結構性成長，而非單純周期反彈。不過，短期仍需留意BT載板供應及匯率波動等因素對產業鏈造成的階段性影響。

人工智能浪潮席捲全球，記憶體介面晶片龍頭的瀾起科技（6809）自然成為市場焦點。（montage tech官網）

在此大趨勢下，市場看好瀾起科技，首要原因在於人工智能基建升級帶來的結構性需求增長。隨着AI應用迅速擴張，數據中心對記憶體模組數量與頻寬要求顯著提高，集團作為記憶體介面晶片核心供應商，直接受惠於DDR5世代升級所帶來的單價及出貨量提升。DDR5新一代產品已進入量產階段，而MRCD及MDB亦逐步放量，令產品組合向高附加值方向轉移。隨着CPU與GPU協同運算比例改善，單台伺服器所需記憶體配置上升，為收入及盈利提供持續動能。

另一方面，市場亦看重集團在高速互連領域的佈局與技術優勢。除傳統記憶體介面晶片外，集團已積極拓展至PCIe Retimer及CXL等高速傳輸方案，並推進PCIe 6.0及更高世代產品研發，形成由記憶體互連延伸至整體數據中心連接架構的產品矩陣。相關產品毛利率相對較高，隨着佔比提升，整體盈利能力持續改善。加上集團具備自研SerDes IP並參與JEDEC標準制定，技術門檻不低，有助鞏固市場地位。當AI應用深化、資料流量同步上升，高速互連市場空間擴大，集團有望建立更穩固的第二增長曲線。

集團已積極拓展至PCIe Retimer及CXL等高速傳輸方案。（示意圖，Getty Images）

回顧去年業績，集團表現可謂交出一份亮麗成績表。2025年全年收入達54.56億元人民幣，按年上升49.94%；股東應佔淨利潤22.36億元人民幣，按年增長58.35%。盈利增速高於收入，反映產品組合優化及經營槓桿效應開始顯現。毛利率隨高端產品佔比提升而改善，研發投入達9.15億元人民幣，佔收入約16.8%，顯示集團仍維持高強度技術投入。資產負債表方面，流動比率約12.7，債務權益比僅0.07，利息支出輕微，經營活動現金流入20.22億元人民幣，現金儲備逾84億元人民幣，財務狀況相當穩健。踏入二〇二六年，首季收入14.61億元人民幣，按年升19.51%，淨利8.47億元人民幣，按年升61.3%，AI紅利仍在延續。

至於行業的風險方面，高速互連市場吸引更多參與者，PCIe相關產品競爭或趨激烈，另外，半導體行業本身具周期性，若全球資本開支放緩，需求可能受影響。此外，供應鏈瓶頸及地緣政治變數亦不能忽視。不過，在目前AI基建仍屬長期政策及產業方向的背景下，集團基本面暫未見明顯轉弱跡象。

至於股價走勢方面，瀾起科技自上市以來形成一浪高於一浪的上升軌道。近日股價升抵上市以來高位，曾見275港元，位置剛好接近由2月20日高位229.8港元回落至3月31日低位152.7港元之總跌幅的1.618倍黃金比率反彈目標。雖然暫未有效突破，但整體升勢未見破壞，且基本面未有轉差跡象。技術上，只要股價能守穩2月20日高位約230港元水平，升勢結構仍然成立。若短線出現整固，回落至約268港元附近或可視為分段部署機會，上望目標可參考回調幅度兩倍延伸，約320港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

