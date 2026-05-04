防守型消費股百勝中國首季報喜　回調結束可上望420港元｜彭偉新

在港上市的百勝中國（9987）是內地最大型的西式餐飲集團，核心品牌為肯德基及必勝客，並透過肯悅咖啡（KCOFFEE）、KPRO肯律輕食及必勝客WOW等創新模式，持續拓展消費場景與客群層面。集團採用直營與加盟並行的發展模式，截至2026年3月底，門店總數達18,737家，單是今年首季已淨新增636家，創季度歷史新高。從收入結構看，肯德基仍是主力引擎，佔整體收入約78%，必勝客約21%，其餘品牌佔比不足2%。最新一季收入達33億美元，按年增長10%，經營利潤升12%至4.47億美元，經營利潤率提升至13.7%，反映規模與效率同步改善。



從行業角度觀察，內地餐飲市場經歷疫情與消費結構調整後，現時正進入「性價比」與「效率優化」並行的新階段。消費者趨向理性，重視價格與體驗平衡，外賣平台競爭亦逐步回歸理性，對龍頭企業而言，有利於毛利率穩定與長期佈局。另一方面，低線城市滲透率仍有空間，加上高速公路服務區與車道取餐模式興起，為具規模優勢的品牌帶來額外增長機會。在此背景下，具備成熟供應鏈、強品牌認知與數碼化能力的企業，明顯佔據優勢。

內地肯德基連續４季錄同店銷售正增長

百勝中國在行業中的位置屬絕對龍頭。肯德基同店銷售已連續第四季錄得正增長，同店交易量更連續第13季上升，顯示品牌黏性強勁。必勝客方面，雖然客單價按年下降5%，以配合大眾化策略，但同店交易量上升5%，餐廳利潤率反而提升60個基點至15%，經營利潤按年增長18%，證明其優化營運與自動化措施見效。WOW門店數目一年內翻倍至約390家，新開自營WOW門店利潤率已與主模型看齊，加上「雙子星」模式（肯德基與WOW並設）在低線城市落地，為未來擴張提供更具彈性的模組。

回顧最新業績，集團首季不計匯率影響下，系統銷售額增長4%，經營利潤增長6%，並連續第八季在銷售、利潤與利潤率三方面同時錄得升幅。會員基礎亦持續擴大，肯德基與必勝客合共活躍會員超過2.7億，按年增長9%。加盟業務成為另一亮點，首季42%的新增門店來自加盟商，加盟店總數由一年前約1,800家增加至超過2,500家，有助降低資本開支壓力及提升投資資本回報率。管理層維持全年淨新增超過1,900家門店的目標，並預期2026年內突破20,000家門店里程碑。

中國肯德基的母企百勝中國。（路透社）

連續4年提高股息

從成本層面看，騎手成本仍是主要逆風，但公司已鎖定大部分原材料採購合約，並預期下半年利潤率表現將較上半年改善。股東回饋方面，首季已透過回購及派息合共回饋3.16億美元，季度股息增至每股0.29美元，連續第四年提高季息。管理層更表明，自2027年起將把約100%的年度自由現金流回饋股東，為長線投資者提供明確現金回報預期。

綜合而言，百勝中國屬具防守性質的消費龍頭。短期受惠於外賣平台競爭理性化及春假帶動客流改善；中期受惠於KCOFFEE與KPRO加速滲透、WOW模式擴張及加盟比例提升；長期則憑藉門店規模突破兩萬家、營運效率優化與穩定自由現金流，逐步提升股東回報。對穩健型投資者而言，可考慮在技術支持位分段部署，中線目標可參考前高區域，並以基本面持續改善作為持股核心邏輯。

至於股價走勢，百勝中國過去一年在港股消費板塊中表現相對穩健。技術上，股價曾於370港元附近形成中期支持，若能穩守此區並配合成交增加，有望挑戰前高區域；若突破420港元阻力，則可望打開新一輪上升走勢。相對強弱指標若維持在50以上，反映股價動力仍然偏強。股價自去年10月由低位320.6港元升上今年2月高位見448.9港元後作出回調，以黃金比率61.8%作為回調目標後，剛跌至上周二368港元即時回穩，雖然仍受制20天線，但RSI已守穩在30以上，估計今次回調已見底。按回調的61.8%作出反彈，股價有望先行試回419港元。投資者可以380港元買入，上望420港元，只要企穩在370港元以上，暫毋須沽出。

資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人)

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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