IMF總幹事︰若伊朗戰事持續至明年及油價見125美元　將臨更差局面

中東戰事未見平息跡象，國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃警告，通脹已開始加劇，如果中東戰爭持續到明年且油價攀升至每桶125美元左右，全球經濟可能面臨更糟糕的局面。



格奧爾基耶娃在米爾肯研究院主辦的一場會議上表示，戰爭持續意味IMF此前假設衝突短期存在的基本情景已不再成立，「隨着時間一天天過去，這一情景在倒後鏡中正變得愈來愈遙遠」。

格奧爾基耶娃稱，長期通脹預期目前仍保持穩定，金融環境也尚未收緊，但如果戰爭持續，這種情況可能發生變化。她說:「如果這種情況一直持續到2027年，且油價達到每桶125美元左右，那麼我們就必須預期一個糟糕得多的結果，屆時通脹將會上升，通脹預期也將不可避免地開始脫錨。」

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港附近霍爾木茲海峽上的一艘船隻。（Reuters）

她又表示，IMF正在密切追蹤衝突對供應鏈產生的漸進影響。目前化肥價格已上漲30%至40%，這將推動食品價格上漲3%至6%，其他行業也可能受到波及。

格奧爾基耶娃強調，這件事情真的非常嚴重，對許多政策制定者仍然認為危機會在幾個月內結束、並出台措施以減輕對消費者和企業影響的做法表示擔憂，這些措施正在維持較高的石油需求。她警告切勿火上澆油，強調如果供應縮減，需求就必須隨之下降。

鑑於中東戰爭帶來的巨大不確定性，IMF上月發布2026年和2027年全球國內生產總值（GDP）增長路徑的3種情景預測，包括主要的「基本情景」、居中的「不利情景」以及更糟糕的「嚴重情景」。在「基本情景」預測下，今年全球經濟增長僅小幅放緩至3.1%，通脹率小幅升至4.4%；「不利情景」預測經濟增長將放緩至2.5%，整體通脹率為5.4%；「嚴重情景」預測經濟增長僅為2%，整體通脹率為5.8%。