伊朗局勢｜澳新銀行稱全球累失10億桶原油供應　料布油企穩90美元

澳新銀行（ANZ）發表報告指，受中東戰爭影響，全球石油供應嚴重受阻，目前每日超過1,500萬桶原油無法進入市場，累計供應損失已接近10億桶。該行預測，2026年剩餘時間內布蘭特原油價格將維持在每桶90美元以上，2027年則預計回落至每桶80至85美元。



ANZ表示，今年全年基本預測假設全球石油市場將出現每日160萬桶的供應缺口，即使已計入第四季度供應逐步恢復以及需求因高油價而疲弱的因素，全年仍將維持供應短缺狀態，從而支撐油價高企。

4月全球原油庫存減2億桶

該行強調，目前市場價格尚未完全反映中東衝突的供應衝擊，「不可避免的市場清算」即將到來。4月份全球原油庫存已下降約2億桶，第二季度料出現史上最大季度庫存降幅，每日缺口達650萬桶。報告特別提到，若霍爾木茲海峽關閉時間延長，供應危機可能延續至2026年下半年甚至2027年。

2026年4月18日出現於霍爾木茲海峽的船隻（Reuters）

ANZ同時指出，若美國與伊朗達成和平協議，將構成油價下行風險，屆時布蘭特原油價格或降至每桶83至87美元。

目前全球能源供應鏈仍高度緊張，市場正密切關注中東地緣政治局勢的進一步發展，尤其是主要產油國的出口限制與物流中斷，這些因素將持續成為推升全球通脹與能源成本的關鍵變數。