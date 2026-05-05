貝森特在習特會前促中國力勸伊朗開放霍爾木茲海峽
撰文：聯合早報
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪時，呼籲中國加大對伊朗的外交斡旋，力勸對方向國際航運開放霍爾木茲海峽，並稱美中元首下周會面時將談及此議題。
據路透社報導，貝森特星期一（5月4日）在霍士新聞台節目上受訪時說：「中國，讓我們看看他們如何同外交斡旋，說服伊朗開放霍爾木茲海峽。」
貝森特說，中國採購伊朗90%的能源，「實為資助支持恐怖主義的最大國家」。
他呼籲中國「加入美國主導的國際行動」，讓霍爾木茲海峽獲得開放，但未具體說明北京應採取什麼舉措。
貝森特補充稱，中國與俄羅斯應該在聯合國會議上，停止阻擋鼓勵保護霍爾木茲海峽商業航運決議的通過。
貝森特星期一受訪時說，美國總統特朗普和中國國家主席習近平一直就伊朗問題進行磋商，兩人將在5月14日至15日的北京峰會上再次就上述議題交換意見。
貝森特重申，特朗普和習近平將致力於維護在去年10月談定貿易休戰協定時所建立的穩健美中關係。「我們的關係非常穩定，那是因為兩國領導人對彼此高度尊重」。
本文獲《聯合早報》授權刊載
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