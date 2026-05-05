鱷王達里奧警告︰未來3年屬特別危險時期　債務等三重風暴正滙聚

全球最大對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧警告，全球秩序正瀕臨「大循環」的臨界點，未來兩至三年將是「特別危險的時期」，債務、地緣與技術三重風暴正在滙聚，建議投資者分散投資，納入黃金與海外資產以降低風險。



達里奧接受財經播客節目訪問時指出，五大力量同步作用推升風險，包括貨幣與債務周期、內部秩序、國際地緣政治、自然災害與科技變革。

美政府上半年財赤1.3萬億美元

他表示，美國國債已超過39萬億美元，本財政年度上半年赤字已達1.3萬億美元，且美債需求下降。內部秩序來看，社會分化日益嚴重，不論是政治立場或貧富差距皆然。在國際政治方面，世界秩序正經歷巨大轉變，從戰後多邊主義回到二戰前「強權決定一切」的局面。聯合國與世界銀行等組織影響力式微，意味國際衝突的緩衝已消失，而美伊衝突延燒，足以證明世界秩序正在瓦解。

2026年3月12日，美國華盛頓特區美國國會大廈降雪。（Reuters）

達里奧警告，美國2026年期中選舉至2028年總統大選之間的風險會更高，美國除了面臨債務償付問題外，共和黨可能失去眾議院多數，之後可能出現更大的政治衝突，包括彈劾與調查等，社會恐怕更加對立。至於科技也正以極快速度演變。未來兩至三年將進入一段更高風險、同時也充滿劇烈變化的時期，而這些變化很難應對。重點是投資者該如何應對這種環境與如何分散投資組合。

達里奧指出，黃金可佔投資者投資組合約5%至15%。（網絡圖片）

他認為，對大多數人來說，切忌試圖嘗試揣測市場變化的時間，因為這通常不會成功，許多人會因為戰爭或重大事件而流於情緒操作，最好是建立一個分散且結構完善的「全天候投資組合」，例如黃金可在投資組合中佔5%至15%，並稱現金是人們認為最安全的投資，但實際上是在大多數時候最確定的糟糕投資，因現金回報低，在滯脹時期尤其如此，而目前正處於一種類似滯脹的環境之中。