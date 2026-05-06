美股｜道指高收612點　納指飆2.02%與標指再破頂　油價挫逾7%

消息指美伊可望達成和平協議，加上AMD強勁的獲利報告帶動晶片股和其他人工智能（AI）相關股票上漲​​，美股周三（5月6日）造好，道指最多曾漲713點，一度重上50,000點，至收市仍升612點。納指至收市飆2.02%，與標指再創收市新高。另外，中概股指數升3.45%；油價收跌逾7%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月7日

【04:20】Nvidia飆逾半成 AMD升18.6%

道指收市報49,910.59點，漲612.34點或1.24%；納指收報25,838.94點，升512.82點或2.02%；標普500指數收報7,365.12點，漲105.90點或1.46%。

半導體公司AMD預測第二季營收超出市場預期，主要得益於數據中心對晶片的強勁需求，帶動晶片股及AI相關股票上揚。AMD股價漲18.64%、Intel升4.49%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia飆5.68%、Alphabet漲2.42%、Tesla升2.35%、蘋果公司（Apple）升1.16%、亞馬遜（Amazon）漲0.51%。

【04:04】中概股指數收漲3.45% 阿里巴巴升近7%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲3.45%。其中，阿里巴巴ADR飆6.94%、百度升11.37%。

圖為2023年2月17日，美國半導體公司AMD 的標誌出現在GPU晶片上。（Reuters）

【03:59】油價跌逾7%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報95.08美元，跌7.19美元或7.03%。倫敦布蘭特期油收報101.27美元，跌8.60美元或7.83%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

【03:43】現貨金價升上4700美元 Bitcoin現報8.1萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,696.68美元，漲139.13美元或3.05%；日內高見4,722.45美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,443.25美元、24小時內約跌0.2%。

【03:40】恒指夜期收報26,423點 高水209點

恒指夜市期指收報26,423點，升293點，較恒指收市26,213點，高水209點，成交31,639張。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間5月6日

【22:44】AMD飆逾15% Nvidia漲逾4%

道指最新報49,908點，升610點或1.24%；納指最新報25,671點，漲345點或1.36%；標普500指數現報7,340點，升81點或1.12%。

半導體公司AMD預測第二季營收超出市場預期，主要得益於數據中心對晶片的強勁需求，帶動AI相關股票上揚。AMD股價漲15.69%、Intel升1.64%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升4.24%、Google母公司Alphabet漲2.31%、蘋果公司（Apple）升漲0.31%、亞馬遜（Amazon）漲0.47%。

【22:41】紐約期油跌近4% Bitcoin現報8.17萬美元

油價下跌，紐約期貨原油現時每桶95.03美元，跌7.24美元或7.08%。倫敦布蘭特期油每桶報101.89美元，跌7.98美元或7.26%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,728.53美元、24小時內約升0.5%。