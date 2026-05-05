美股｜道指高收356點　納指升1.03%與標指創新高　Intel飆近13%

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，美伊停火協議仍然有效。加上英特爾（Intel）和其他人工智能（AI）相關股票提振了市場，美股周二（5月5日）造好，道指最多曾漲423點，至收市仍漲365點。納指升1%、標指漲0.81%，同創收市新高紀錄。另外，國際油價至收市跌逾3.9%。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月6日

【04:15】蘋果升2.6% 美光科技升11%

道指收市報49,298.25點，漲356.35點或0.73%；納指收報25,326.13點，升258.32點或1.03%；標普500指數收報7,259.22點，漲58.47點或0.81%。

重磅科技股方面，Nvidia跌1.00%、蘋果公司（Apple）升2.66%、亞馬遜（Amazon）漲0.54%。

有報道指出，蘋果正研究使用英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics）為其生產主處理器。受此消息提振，Intel股價漲12.90%。

另外，晶片設計公司AMD將於收盤後發布季績，股價漲4.02%。美光科技（Micron Technology）升11%，記憶體公司Sandisk漲11.98%。

圖片分享平台 Pinterest股價飆升6.81%，此前該公司的第二季營收預測，高於市場預期。

【04:02】中概股指數收漲0.12%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.12%。其中，阿里巴巴ADR跌0.76%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【03:59】油價跌逾3.9%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報102.27美元，跌4.15美元或3.90%。倫敦布蘭特期油收報109.87美元，跌4.57美元或3.99%。

【03:54】現貨金價上升 Bitcoin升上8.15萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,555.26美元，漲31.38美元或0.69%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,549.98美元、24小時內升1.8%。

【03:53】恒指夜期收報25,860點 低水39點

恒指夜市期指收報25,860點，升47點，較恒指收市25,898點，低水39點，成交12,000張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間5月5日

【22:49】Intel飆14% 蘋果Amazon漲逾1.6%

道指最新報49,200點，升258點或0.53%；納指最新報25,288點，漲221點或0.88%；標普500指數現報7,250點，升49點或0.69%。

重磅科技股方面，Nvidia跌0.65%、蘋果公司（Apple）升1.73%、亞馬遜（Amazon）漲1.62%。

有報道指出，蘋果正研究使用英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics）為其生產主處理器。受此消息提振，Intel股價上漲14.23%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

【22:45】紐約期油約跌4% Bitcoin升穿8.1萬美元

油價回落，紐約期貨原油現時每桶102.22美元，跌4.20美元或3.95%。倫敦布蘭特期油每桶報111.14美元，跌3.30美元或2.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,236.87美元、24小時內約升1%。