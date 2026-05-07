美股｜道指收市跌313點　納指標指破頂後回落　ARM瀉一成

消息指美國已與伊朗就緩解海上封鎖達成共識，以換取霍爾木茲海峽逐步重新開放。道指周四（5月7日）早段曾升219點後回落，最多曾跌422點，至收市仍跌313點。納指與納指盤中一度破頂，其中納指一度突破26,000點，高見26,036點，但受晶片股回吐拖累，至收市亦倒跌。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月8日

【04:20】Tesla漲3.2% Nvidia微軟約升1.7%

道指收市報49,596.97點，跌313.62點或0.63%；納指收報25,806.20點，跌32.75點或0.13%；標普500指數收報7,337.11點，跌28.01點或0.38%。

Arm股價暴跌10.10%，市場憂慮其新型人工智能（AI）晶片未能充足供應，掩蓋此前該公司強勁的盈利預測。英特爾 (Intel) 、美光科技（Micron Technology）及AMD ，股價均約跌3.00%，回吐了本周稍早的部份漲幅。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升1.76%、Tesla漲3.28%、微軟升1.68%；蘋果公司（Apple）則跌0.03%。

【04:11】中概股指數收跌1.40%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.40%。其中，阿里巴巴ADR跌0.30%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【03:55】布油跌1.19% 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報94.81美元，跌0.27美元或0.28%。倫敦布蘭特期油收報100.06美元，跌1.21美元或1.19%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.06，升0.05%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報156.67，升0.14%。

【03:45】現貨金價上揚 Bitcoin現報8萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,709.40美元，漲18.35美元或0.39%；日內高見4,764.85美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,125.36美元、24小時內跌逾1%。

【03:10】恒指夜期收報26,285點 低水341點

恒指夜市期指收報26,285點，低230點，較恒指收市26,626點，低水341點，成交21,116張。

【01:53】Tesla升幅收窄至近 2%

道指最新報49,515點，跌394點或0.79%；納指最新報25,754點，跌84點或0.33%；標普500指數現報7,325.點，跌39點或0.54%。

重磅科技股方面，Tesla漲1.85%、AI晶片龍頭Nvidia升1.89%、微軟漲1.68%、蘋果公司（Apple）升0.24%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間5月7日

【22:49】Tesla漲逾 3% Nvidia微軟升逾2%

道指最新報49,835點，跌74點或0.15%；納指最新報25,982點，漲143點或0.56%；標普500指數現報7,375點，升10點或0.14%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.41%、AI晶片龍頭Nvidia升2.33%、微軟漲2.57%、蘋果公司（Apple）升0.98%。

【22:45】紐約期油跌近4% Bitcoin現報8萬美元

油價下跌，紐約期貨原油現時每桶91.39美元，跌3.69美元或3.88%。倫敦布蘭特期油每桶報97.28美元，跌3.99美元或3.94%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,163.51美元、24小時內跌逾1%。