美股｜道指最新倒跌近400點　納指破26000點後回落

消息指美國已與伊朗就緩解海上封鎖達成共識，以換取霍爾木茲海峽逐步重新開放。美股周四（5月7日）早段個別發展，道指曾升逾200點後回落，最新倒跌近400點；標指與納指盤中一度破頂，其中納指一度突破26,000點，高見26,036點，但其後均轉跌。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月8日

【01:53】Tesla升幅收窄至近 2%

道指最新報49,515點，跌394點或0.79%；納指最新報25,754點，跌84點或0.33%；標普500指數現報7,325.點，跌39點或0.54%。

重磅科技股方面，Tesla漲1.85%、AI晶片龍頭Nvidia升1.89%、微軟漲1.68%、蘋果公司（Apple）升0.24%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

本港時間5月7日

【22:49】Tesla漲逾 3% Nvidia微軟升逾2%

道指最新報49,835點，跌74點或0.15%；納指最新報25,982點，漲143點或0.56%；標普500指數現報7,375點，升10點或0.14%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.41%、AI晶片龍頭Nvidia升2.33%、微軟漲2.57%、蘋果公司（Apple）升0.98%。

【22:45】紐約期油跌近4% Bitcoin現報8萬美元

油價下跌，紐約期貨原油現時每桶91.39美元，跌3.69美元或3.88%。倫敦布蘭特期油每桶報97.28美元，跌3.99美元或3.94%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,163.51美元、24小時內跌逾1%。