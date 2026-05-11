韓股再創新高　市值首破7000萬億韓圜　摩通唱好料最牛見一萬點

韓國股市升勢停不了，今日（11日）韓國綜合股價指數（KOSPI）再創新高，曾高見7876點，最新報7823點，升325點或4.3%。隨著KOSPI持續飆升，韓國股市總市值首次突破7,000萬億韓圜（約合37.1萬億元）大關。



大行亦繼續唱好韓股前景。摩根大通公司在不到一個月的時間裡第二次上調韓國股票目標價，理由是半導體週期改善、公司治理改革和工業部門增長。這家華爾街投行將KOSP)的基礎目標上調至9000點，看漲情景下的目標上調至10000點，這意味著較上周五（8日）收盤價尚有33%的上行空間。

摩根大通策略師Mixo Das等在報告中指出，儘管短期技術走勢可能呈現超買，但「市場的關鍵基本面仍然穩健——記憶體周期狀況、企業治理改革、主題式增長」。在當前獨特條件下，他們認為「繼續持倉以待進一步上行空間是合適的，而不應提前預判周期終結」。策略師同時補充，受平均售價及出貨量推動，未來兩年記憶體芯片可能迎來可持續的上行周期。

韓國股市總市值首次突破7,000萬億韓圜大關。（Getty）

另一大行高盛上周已將KOSPI指數的目標點數上調至9000點。花旗則將目標價升至8500點。