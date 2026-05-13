彭博︰鄭氏家族不願失新世界控制權　黑石退出40億美元注資計劃

據《彭博》引述知情人士透露，由於陷入困境的新世界發展（0017）拒絕讓渡控制權，黑石集團已放棄一項規模40億美元的交易計劃。



因信息未公開而要求匿名的知情人士指出，總部位於紐約的黑石已將其決定通知新世界發展，至此，這場持續約一年、且近幾個月陷入停滯的談判宣告結束。知情人士還稱，高盛集團擔任黑石此次交易的顧問。

在這張2024年11月21日拍攝的設計圖片中，黑石集團公司標誌顯示在一部手機螢幕上。（Getty）

報道指黑石與新世界談判自3月起漸失進展

知情人士表示，自3月以來，談判逐漸失去進展，新世界發展同時與其他潛在投資者展開磋商，其中包括由RRJ Capital和Ares Management Corp.牽頭的財團。知情人士說，與黑石不同，這些機構並未尋求控股權，而是傾向於持有少數股權，從而讓鄭氏家族繼續保有最大股東地位。

其中一位知情人士今年3月表示，按照最初方案，黑石擬向一家特殊目的公司注資約25億美元，從而成為最大股東，而鄭氏家族將投資10億美元至15億美元。

黑石、高盛、新世界發展和Ares的代表均不予置評。RRJ的一位發言人未回應置評請求。

新世界尖沙咀瑧玥。（黃祐樺攝）

Ares向新世界提出注資

據報道RRJ仍在組建財團，並提議通過股份出售方式取得新世界發展不到30%的股權。Ares則提出注資，以支撐其資產負債表，但堅持要求鄭氏家族以股份作為抵押。知情人士還稱，Ares還邀請了一些亞洲主權基金加入該財團。這與黑石的方案形成對比。知情人士說，黑石曾尋求對新世界發展進行重組，以降低槓桿、重設銀行貸款條款並評估資產。

知情人士稱，對這家資金緊張的開發商而言，時間已經不多，必須在6月底前拿出方案，屆時其年度審計結果將出爐。銀行需要依據最新資產負債表數據重設貸款條款。

知情人士還指出，鄭氏家族仍有可能完全放棄交易，轉而通過供股注資，因其財務狀況已因近期以43億美元出售澳大利亞發電企業Alinta Energy Pty而得到增強。