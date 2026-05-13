騰訊股東大會︰馬化騰親評公司AI發展　坦言「上船未坐穩」

騰訊控股（0700）今日（13日）召開2026年股東大會，董事會主席兼首席執行官馬化騰就外界關注的騰訊AI發展進度及路徑問題，作出了迄今最坦率的回應，詳細闡述了公司在AI領域的探索歷程與未來戰略。



綜合内媒報道，針對「騰訊AI是否落後」的質疑，馬化騰用比喻表示：「原來一年前我們以為上了船，後來發現那個船漏水了，現在感覺站上去了，還坐不下去，還是希望船速能快一點。」他直言，騰訊早期在AI領域的基礎能力並非突出，過去一年經歷了補短板的過程，如今才逐步駛入發展軌道。

談及AI發展戰略，馬化騰明確表示，騰訊不一定是業界最快抓住AI機遇的企業，但會堅持走正確的道路，依托自身獨有優勢穩紮穩打。「不能看著別人在那邊做就隨便跨過去，搶別人的地盤，過去我們也搶過但後來基本失敗了。」他強調，公司將通過持續的人才建設、團隊管理與內部培訓，不斷補全AI領域的能力短板，穩步推進發展。

騰訊收市後公布今年首季業績，期內收入1964.58億元人民幣，按年增9.1%；公司權益持有人應佔盈利580.9億元人民幣，按年增21%。截至今日收盤，騰訊控股股價上漲1.18%，報462.6港元，總市值達4.2萬億港元。