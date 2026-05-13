阿里巴巴料AI投入超原3800億計劃　Token漲價無礙吸客　助推毛利

阿里巴巴（9988）公布截至今年3月底止﹑第四財季以及2025財年全年業績。上財季，阿里經調整淨利潤（non-GAAP）錄得8,600萬元（人民幣，下同），按年下降100%，遠不及預期的144億元。期內總收入2,433.8億元，按年增長3%。



業績電話會中，阿里強調，已經看到AI與雲的商業化拐點，未來一年時AI相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的主要引擎。AI投入將超過早先3800億的計劃。阿里ADR現升逾6%至143.4美元。



已看到AI商業化拐點 料AI ARR年底達300億元

本季度阿里雲外部商業化收入增速加速至40%，阿里雲AI業務年化收入突破358億元，繼續保持三位數增長。AI相關產品收入已佔阿里雲外部商業化收入的30%。

公司首席官吳泳銘形容稱，已經看到AI與雲的商業化拐點，其預計，未來一年時間，AI相關產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長的主要引擎。由此，外部商業化收入也將在未來幾個季度繼續加速，中長期都將保持高速增長。這意味著，AI正在驅動阿里雲全業務升級，增長動力從傳統的計算存儲，全面轉向模型、算力與Agent服務。

今次電話會中，模型即服務 （Model as a Service, MaaS）成為焦點，被認為毛利更高，非常利好公司毛利率。吳泳銘指出，MaaS平台在內的AI模型與應用服務年化經常性收入（ARR）近期已突破80億元。他預計，6月份季度這一數字將突破100億元，年底前達到300億元。

本季度阿里雲外部商業化收入增速加速至40%，阿里雲AI業務年化收入突破358億元，繼續保持三位數增長。（資料圖片）

AI投入將超早先計劃 數據中心規模需較2022年十倍增長

論及資本開支（Capex）的投入，吳泳銘表示，未來的相關投入將超出原計劃的3800億元。其解釋稱，以AI大模型爆發之前的2022年作為對比，未來的增長要是當年的十倍，這就意味著對比2022年，數據中心的規模需要是十倍增長。

他形容稱，AI更像製造業，需要建造兩大核心工廠，第一是AI的訓練工廠，第二是推理工廠，都依賴數據中心的建設，自然會消耗比較大的自由現金流，但商業化的路徑和投資回報是清晰的，目前阿里的服務器上幾乎沒有一張卡是空閒的。

公司CFO徐宏則指出，需要把握這幾年窗口期，因此會繼續堅定投入。就公司的財務狀況而言，他表示目前公司持有380億美元淨現金，撇除五年以上債務，就有590億美元的淨現金，另有很強的資本市場融資能力。且淘天的經營現金流穩定，伴隨閃購的虧損收窄，相信未來兩年經營現金流會是十分正向的發展。

阿里巴巴指出，未來有機會從GPU、CPU、存儲等實現全棧芯片自研。（資料圖片）

Token漲價無阻客戶熱情 未來有機會芯片全棧自研

高盛分析師發問指，近期Token價格提升，會否對於MaaS及利潤率產生不利影響，吳泳銘指出，近期AI的發展從Chatbox轉向Agent，客戶對於模型的推理需求持續上升，因其可以幫助解決複雜的問題，因此雖然貴，但接受程度同樣高，「排隊的客戶還有很多」，料會對公司毛利率產生非常積極的影響。

且大量的公司應用程式介面（API）增長 都是由AI coding帶來的，不是簡單替代軟件工程師的工作，而是進行運行環境的整合，「只要幫助完成的工作任務在企業內創造的價值大於token成本，那麼對API token的需求就會是無限的」。

至於芯片方面，吳泳銘表示目前自研芯片在公司的使用仍未算大規模，但未來有機會從GPU、CPU、存儲等實現全棧自研。目前國外主流芯片的毛利率高達六成，相比之下，國內的芯片還有非常大的性價比提升空間，但至於最後反映至財務表現方面的數據，還未可定論，需視乎產能的擴張。

阿里巴巴今「千問」AI APP。（資料圖片）

有信心新財年結束前 即時零售UE轉正

在傳統電商消費業務領域，公司本季客戶管理收入（CMR）按年增長8%，即時零售領域的單位經濟效益（UE）改善。

阿里巴巴中國電商事業群CEO蔣凡表示，即時零售今年1到3月份訂單規模是去年同期的2.7倍，非餐飲部分是去年的3倍，其有信心在新財年結束前實現即時零售UE轉正。