美股｜納指升1.2%與標指破頂　中概股指數漲近4%　阿里ADR飆8%

美國4月最終需求生產物價指數（PPI）漲幅超乎預期，創逾3年來最大漲幅。美股周三（5月13日）個別發展，道指最多曾跌309點，至收市縮窄至跌67點。納指則升1.20%，與標指再創收市新高紀錄。另外，中概股指數高收3.89%，阿里巴巴ADR飆8.18%、騰訊ADR也升4.80%。



圖為2025年4月22日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月14日

【04:25】Tesla及Nvidia升逾2% Alphabet漲近4%

道指收市報49,693.20點，跌67.36點或0.14%；納指收報26,402.34點，升314.14點或1.20%；標普500指數收報7,444.25點，漲43.29點或0.58%。

重磅科技股方面，「美股七雄」中有6隻上升。其中，Google母公司Alphabet漲3.94%、Tesla升2.73%、AI晶片龍頭Nvidia升2.29%、Meta升2.26%、Amazon漲1.62%、蘋果公司（Apple）漲1.38%；微軟則跌0.63%。另外，美光科技（Micron Technology）升4.83%。

【04:05】騰訊ADR升逾半成 京東、百度飆逾7%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升3.89%。其中，阿里巴巴ADR飆8.26%、京東漲7.21%、百度升7.55%，騰訊ADR也升5.76%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

【03:36】油價跌逾1% 美元指數上升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報101.02美元，跌1.16美元或1.14%。倫敦布蘭特期油收報105.63美元，跌2.14美元或1.99%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.52，升0.23%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.90，升0.19%。

【03:35】現貨金價下跌 Bitcoin現報7.9萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,684.85美元，跌30.48美元或0.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,469.36美元、24小時內跌逾1%。

【03:33】恒指夜期收報26,799點 高水411點

恒指夜市期指收報26,799點，升505點，較恒指收市26,388點，高水411點，成交51,188張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間5月13日

【22:45】Tesla漲逾3% Nvidia升2%

道指最新報49,544點，跌216點或0.43%；納指最新報26,198點，升110點或0.42%；標普500指數現報7,404點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.25%、AI晶片龍頭Nvidia漲2.02%；蘋果公司（Apple）升0.53%。

數據方面，美國4月最終需求生產物價指數（PPI）按年漲6%，為2022年12月以來新高，高於市場預期的4.9%；環比增長1.4%，為2022年3月以來新高，也高於市場預期的0.5%。扣除食品和能源的最終需求PPI，按年升5.2%，也高於市場預期的4.3%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【22:41】紐約期油約升1% Bitcoin失守8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶103.18美元，漲1.00美元或0.98%。倫敦布蘭特期油每桶報107.91美元，升0.14美元或0.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,733.86美元、24小時內約跌1%。