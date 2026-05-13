美股｜美PPI漲幅高於預期　道指早段跌逾200點

美國4月最終需求生產物價指數（PPI）增長高於預期，創逾3年來最大漲幅。美股周三（5月13日）早段個別發展，道指跌逾200點，納指上揚。



圖為2025年4月22日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月13日

【22:45】Tesla漲逾3% Nvidia升2%

道指最新報49,544點，跌216點或0.43%；納指最新報26,198點，升110點或0.42%；標普500指數現報7,404點，升3點或0.05%。

重磅科技股方面，Tesla漲3.25%、AI晶片龍頭Nvidia漲2.02%；蘋果公司（Apple）升0.53%。

數據方面，美國4月最終需求生產物價指數（PPI）按年漲6%，為2022年12月以來新高，高於市場預期的4.9%；環比增長1.4%，為2022年3月以來新高，也高於市場預期的0.5%。扣除食品和能源的最終需求PPI，按年升5.2%，也高於市場預期的4.3%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【22:41】紐約期油約升1% Bitcoin失守8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶103.18美元，漲1.00美元或0.98%。倫敦布蘭特期油每桶報107.91美元，升0.14美元或0.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,733.86美元、24小時內約跌1%。