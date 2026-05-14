高院凍結太子集團89億資產　三上市公司出公告：與陳志限制令無關

高等法院根據《有組織及嚴重罪行條例》，凍結太子集團陳志、胡小偉、李添等人共89億港元資產，包括致浩達（1707）、坤集團（0924）、FMS Holdings（1721）的股票。太子集團創辦人陳志是致浩達、坤集團的大股東，分別持股54.79%、55%，太子集團財務總監李添（LI Thet）是FSM Holdings的大股東，持股60.23%。

上述三間上市公司在5月14日分別發公告指，董事會已注意到有傳媒刊登的一篇新聞報道，內容有關據稱香港高等法院就該公司控股股東陳志若干資產，包括致浩達、坤集團、FSM Holdings的若干證券作出限制令。

董事會澄清，根據公司目前所得資料，公司及集團任何其他成員公司並非該報道所述法律程序中的答辯人、被告或當事人，而董事、集團高級管理層或僱員概不涉及該事項或其相關事宜，與該事項或其相關事宜亦無任何關聯。

該事項主要涉及陳志的個人資產，而非集團的任何資產、業務或營運。該事項對集團業務營運及財務狀況的影響尚待評估；董事會並不知悉任何其他與該事項有關並構成公司內幕消息，且須根據內幕消息條文予以披露的事項。

《香港01》日前報道，太子集團創辦人陳志涉在柬埔寨經營詐騙園區，高等法院5月批准律政司申請，向陳志等42人及公司申請限制令，凍結合共89.3億元資產，包括存款、物業和股票。