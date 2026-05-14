新世界低開1.6%　澄清未就11 SKIES合約變更與機管局達成協議

《彭博》於周三（13日）有報道指出，因為大股東鄭氏家族不願放棄新世界（0017）控制權，黑石因此退出向新世界注資計劃。另有本地傳媒報道，機管局已接管了公司位於機場項目「11 SKIES」的266萬平方呎零售及餐飲空間，佔整個項目面積70%。就有關報道，新世界今日（14日）發出澄清公告，指出注意到有媒體報導有關對公司之潛在投資、「11 SKIES」項目及集團之融資安排的揣測，同時強調未就「11 SKIES」項目的合約安排方面的任何變更與機管局達成任何協議。



不過新世界股價今早仍要低開1.6％，最新報9.2元。

新世界指出，已向控股股東周大福企業作出查詢，並獲告知：(a)公司於2026年1月30日刊發的公告中所載事項並無重大進展；及(b)其尚未與任何潛在投資者達成任何協議，包括就任何該等對公司之潛在投資之金額、性質或形式。

至於「11 SKIES」項目，公司指出誠如2025年年報所披露，一直與機管局進行商討，以重新檢視及╱或探索有關「11 SKIES」項目在合約安排方面作出任何變更的可能性。該等商討仍在進行中，尚未就有關「11 SKIES」項目的合約安排方面的任何變更與香港機管局達成任何協議。

就融資安排而言，新世界指出將於日常業務流程中管理其與貸款人的融資安排，且並不知悉任何重設集團融資條款的期限。