百度曾飆逾7%　李彥宏稱公司加大投入建芯雲模體基建｜港股異動

百度集團（9888）今早（13日）顯著高開7%，報147.1元，最高觸及147.9元，升幅一度擴大至7.27%，創近三個月新高，其後升勢回順。截至發稿，百度報140.3元，升幅收窄至2.04%，成交額已達13.13億元。



百度自3月末維持震盪上行趨勢，至今累計漲幅已逾31%。

百度創始人李彥宏在AI開發者大會介紹「崑崙」芯片。（VCG）

消息面上，百度昨日（13日）舉辦Create2026AI開發者大會。創辦人李彥宏在會上提出，AI行業已從模型競爭轉向智能體應用落地階段，首次倡議以「日活智能體數（DAA）」作為衡量生態價值的指標，並預測未來全球日活智能體數量或超100億。李彥宏同時宣布公司將加大投入，構建「芯雲模體」全面進化的智能體原生基礎設施。

此外，相關報道顯示，在昆侖芯全國產集群上，已成功完成對文心5.1重要版本的訓練，整個集群的有效訓練率達到97%，萬卡規模集群線性擴展度超過85%，可滿足前沿大模型大規模訓練對計算精度、算子穩定性、框架適配和長周期運行的要求。

據悉，百度昆侖芯全國產算力集群，是由百度基於自研昆侖芯AI晶片搭建，實現晶片、軟硬體及平台全鏈路國產化。集群具備強大算力承載能力，為百度文心大模型研發、訓練及各行業AI落地提供算力支撐。