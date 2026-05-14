王維基親解打減價戰原因　警告若剩餘一間大型超市所有港人成輸家

HKTVmall母企香港科技探索（1137）副主席兼創辦人王維基高調宣布開打「全年減價戰」，由最初「一日八五折」，演變成長期促銷，繼早前在社交平台揚言要與傳統超市「鬥平」後，今日（16日）再發文指出，若市場最終只剩下一間大型超市，將對供應商、消費者及其他競爭對手百害而無一利，形容「天下將會大亂，所有香港人都係輸家」。



早前市場傳出消息，怡和正向長和（0001）洽購百佳，並將之與旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。王維基在帖文中表示，不少人問他為何選擇在此時發動「減價戰」，甚至「夠膽同兩大超市對着幹」，他直言「因為別無選擇！因為一單新聞！」。

他指，若香港最後只剩下一間超市，市場佔有率高達65%，對供應商、消費者以及其他大小競爭對手而言，「都是百害而無一利」。對於上述傳聞，王維基引用一則DFI招聘廣告稱：「DFI已經在招聘M&A Senior Manager，為執行合併工作組織團隊。」他又引述其律師朋友消息指，「應該年底前成事」。

HKTVmall冀盡快擴大市佔率至20%

王維基表示，HKTVmall目前可以做的，就是盡快擴大市場佔有率，由現時約10%提升至20%，否則市場失衡情況將進一步惡化。他又指，「或者百佳嘅同事應該同我同一條船」。