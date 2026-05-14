美股｜道指早段曾漲400點　納指標指創盤中新高　Nvidia最新飆4%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在訪華，投資者密切關注中美峰會進展。受Nvidia及Cisco股價上揚提振，美股周四（5月14日）早段造好。其中，道指最多曾升405點，目前升幅收窄；納指標指則再創盤中新高。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月14日

【22:46】思科漲14%創新高 Nvidia飆逾4%

道指最新報49,926點，升233點或0.47%；納指最新報26,617點，升214點或0.81%；標普500指數現報7,493點，升49點或0.66%。

消息指美國已批准約10家中國公司購買Nvidia的AI晶片H200，刺激Nvidia股價上漲4.40%，市值達到約5.6萬億美元。其他重磅科技股方面，微軟升0.79%、蘋果公司（Apple）跌0.12%。

另外，思科 (Cisco) 股價飆升14.21%，創下歷史新高。該科企巨頭此前宣布將裁員近4,000 人，作為重組計畫的一部分。此外，由於超大規模數據中心訂單激增，Cisco也上調了年度營收預測。

圖為2022年8月11日，位於美國加州聖荷西（SanJose）的Cisco大樓外標誌。（Reuters）

【22:38】油價微升 Bitcoin重上8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶101.25美元，漲0.23美元或0.23%。倫敦布蘭特期油每桶報105.64美元，升0.01美元或0.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,206.67美元、24小時內約升0.6%。