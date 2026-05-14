美股｜道指高收370點　納指漲0.88%與標指再破頂　Nvidia飆近4.4%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在訪華，投資者密切關注中美峰會進展。受科技股上揚提振，美股周四（5月14日）造好。其中，道指最多曾升507點，至收市仍漲370點，重上50,000點關；納指漲0.88%，與標指再創收市新高。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月15日

【04:25】思科飆13.4% 波音挫4.7%

道指收市報50,063.46點，升370.26點或0.75%；納指收報26,635.22點，升232.88點或0.88%；標普500指數收報7,501.24點，漲56.99點或0.77%。

消息指美國已批准約10家中國公司購買Nvidia的AI晶片H200，刺激Nvidia股價上漲4.39%，每股收報235.74美元創新高，市值達到約5.7萬億美元。其他重磅科技股方面，微軟升1.04%；蘋果公司（Apple）跌0.22%、Amazon挫1.08%。

另外，思科 (Cisco) 股價飆升13.41%，也創新高紀錄。該公司此前宣布將裁員近4,000 人重組，並上調了年度營收預測。

波音（Boeing）股價跌4.73%，為跌幅最大道指成份股。特朗普在中美元首峰會後接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，中國已同意訂購200架波音飛機。路透社報道，此數量少於業內人士先前透露的500架訂單。

【04:05】中概股指數收跌3.35% 阿里巴巴跌3.2%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌3.35%。其中，阿里巴巴ADR跌3.20%、百度跌4.79%。

圖為2022年8月11日，位於美國加州聖荷西（SanJose）的Cisco大樓外標誌。（Reuters）

【03:42】油價微升 美元指數上升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報101.17美元，漲0.15美元或0.15%。倫敦布蘭特期油收報105.72美元，升0.09美元或0.09%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.81，升0.29%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.19，升0.18%。

【03:43】現貨金價下跌 Bitcoin升穿8.1萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,656.59美元，跌32.36美元或0.69%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報81,410.42美元、24小時內升逾2%。

【03:33】恒指夜期收報26,341點 低水48點

恒指夜市期指收報26,341點，升4點，較恒指收市26,389點，低水48點，成交24,506張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間5月14日

【22:46】思科漲14%創新高 Nvidia飆逾4%

道指最新報49,926點，升233點或0.47%；納指最新報26,617點，升214點或0.81%；標普500指數現報7,493點，升49點或0.66%。

消息指美國已批准約10家中國公司購買Nvidia的AI晶片H200，刺激Nvidia股價上漲4.40%，市值達到約5.6萬億美元。其他重磅科技股方面，微軟升0.79%、蘋果公司（Apple）跌0.12%。

另外，思科 (Cisco) 股價飆升14.21%，創下歷史新高。該科企巨頭此前宣布將裁員近4,000 人，作為重組計劃的一部份。此外，由於超大規模數據中心訂單激增，Cisco也上調了年度營收預測。

【22:38】油價微升 Bitcoin重上8萬美元

油價上升，紐約期貨原油現時每桶101.25美元，漲0.23美元或0.23%。倫敦布蘭特期油每桶報105.64美元，升0.01美元或0.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報80,206.67美元、24小時內約升0.6%。