內地新貸9個月以來首縮減　人行旗下媒體︰貸款減速屬自然現象

人民銀行公布，今年首4個月新增貸款8.59萬億元(人民幣‧下同)。按此計算，4月人民幣貸款減少100億元，為去年7月以來再度減少；市場原本估計增長3,000億元。4月新增貸款時隔9個月再轉負，社融增量亦遠遜預期。中國人民銀行主管的《金融時報》發表文章認為，從發展基數來看，貸款增速放緩是自然現象，且正成為中長期常態，同時經濟結構向更為輕型的轉型過程中，會伴隨信貸需求趨於減少。



文章指出，當下研判金融支持實體經濟成效，不能再局限於銀行貸款單一維度，必須將貸款與債券融資統籌考量，全面、客觀評估金融供給質效，更好適配經濟結構轉型與產業升級的長期需求。

文章認為，隨着中國經濟由以房地產、基建為代表的重資產領域，逐步向輕資產、科技及現代服務業轉型，發展動能更多依托技術進步與全要素生產率提升，整體資金依賴度明顯下降。與此同時，市場主體信貸周轉節奏加快、到期續貸滾動頻率提升，經營主體的貸款需求也會自然有所減少。

文章還提到，邁入高質量發展新階段，經濟結構、社會融資結構正迎來深層次轉型，貸款增速告別過往高增長軌道、逐步放緩已成為中長期常態。 這一變化並非經濟動能走弱、金融支持力度不足，而是經濟轉型升級與金融體系多元發展的必然結果，需要跳出單一信貸數據，以全局視角客觀審視金融對實體經濟的支撐質效。

人行旗下《金融時報》指出，綜合來看，當前融資結構深度重構，進一步弱化了對銀行貸款的單一依賴。（VCG）

綜合來看，當前融資結構深度重構，進一步弱化了對銀行貸款的單一依賴。 近年來，內地直接融資提速擴容，社會融資總量保持合理增長，但結構持續優化，貸款在社融增量中的佔比穩步下行，債券、股權等融資渠道佔比顯著抬升。隨着資本市場不斷完善，優質企業融資選擇愈發多元，既可通過科創債、產業債、股權融資獲取資金，也能依靠內部利潤積累實現內源融資，對傳統銀行貸款的替代效應持續顯現。

按國際慣例，主要經濟體在統計信貸時通常涵蓋貸款和債券；若參照這一口徑，中國相關指標增速仍明顯高於貸款增速，並與社會融資規模及貨幣供應量走勢更為一致。