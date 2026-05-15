華僑銀行︰有信心港業務收入增雙位數　擬增聘財管客戶經理人手

華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克表示，對於今年業務表現展望，外圍仍面對不確定因素，最大挑戰為中東局勢對能源價格帶來影響，以至通脹回升下央行貨幣政策等。王克預期能源價格對於大中華及香港衝擊可能有限，但仍可能受到波及。另一方面，內地消費市場復甦疲軟，而香港零售及商業房地產仍面對挑戰。



料美國第四季減息25點子 港樓價升8.5%

不過，王克表示，仍然有信心今年香港業務收入能夠錄得雙位數字增幅，並維持至2030年晉身香港十大銀行的目標。他解釋，今年增長動力會包括高息環境下對淨利息收入帶來支持，同時還有財富管理及批發銀行業務增長等。該行香港零售銀行業務主管李貴莊表示，今年擬增聘30%客戶經理，並會優化現有分行及分行網絡等。

華僑銀行香港經濟師姜靜預計，美國聯儲局今年仍會減息一次，料第四季會減息25點子，若果油價持續高企，而通脹風險仍有機會顯現，並影響經濟增長及就業市場。至於港息，則料今年會大致維持目前水平，1個月及3個月港元拆息分別達2.65%及2.8%。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

商業房地產仍面臨挑戰

樓市方面，住宅樓市持續復甦，料今年增幅達8.5%。至於商業房地產市場，仍面對供過於求及低租金回報等問題，故難以說是否見底，但仍觀察到正面信息，包括核心地區甲級寫字樓及零售市場改善。