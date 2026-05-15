小米YU7 GT月底面世　市場料售40萬至50萬人民幣　劍指高端

小米汽車今日（15日）宣布，旗下首款高性能SUV車型YU7 GT將於5月底正式上市。此外，小米汽車官方微博披露，線下品鉴活動自5月16日起率先啟動，採用全新「車厘子紅」 配色的YU7 GT實車將陸續進駐全國82座城市、共計268家門店，供消費者近距離體驗。



定位「純血GT」區別於賽道取向

與此前主打極致賽道性能的SU7 Ultra不同，YU7 GT定位為「純血GT跑車級SUV」 ，強調性能表現與長途舒適性的平衡。據悉，該車底盤由小米汽車歐洲研發中心操刀調校，該中心由前寶馬M部門技術總監領銜組建，旨在為品牌建立高端性能認知，並為2027年進軍歐洲市場進行技術背書。

性能參數方面，該車搭載前後雙高性能電機，綜合功率達738kW（折合超1,000匹馬力），經外媒測試，其最高時速可突破300km/h，百公里加速預計進入3秒級。

該車綜合功率達738kW（折合超1,000匹馬力），經外媒測試，其最高時速可突破300km/h，百公里加速預計進入3秒級。（圖源：微博@小米汽車）

填補品牌高端空白

作為小米汽車衝擊高端市場的戰略車型，市場普遍預測YU7 GT定價將落在40萬至50萬元（人民幣‧下同）區間。

市場分析指出，YU7 GT的推出將填補小米汽車在30萬元以上高端市場的產品空白，為後續旗艦車型鋪墊用戶基礎與品牌溢價空間。與此同時，已在工信部完成申報的YU7標準版有望與YU7GT同步亮相，形成標準版與性能版雙線並進的產品矩陣。