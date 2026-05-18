首4月社會消費品零售總額增1.9%　4月僅微增0.2%｜中國經濟

國家統計局今日（18日）公布數據顯示，內地1至4月份社會消費品零售總額達164,941億元人民幣（下同），按年增長1.9%；其中4月份單月錄得37,247億元，僅微幅增長0.2%。



扣除汽車後的消費品零售額表現更佳，1至4月增長3.1%至152,053億元；4月增長1.8%至34,218億元，反映汽車消費持續拖累整體零售表現。

按城鄉劃分，鄉村消費增速持續高於城鎮。1至4月鄉村零售額增長2.8%至22,020億元，城鎮增長1.8%至142,921億元；4月鄉村增長2.1%至4,900億元，城鎮則微跌0.1%至32,347億元。

2025年4月以來社零總額按年增數據。（圖源：國家統計局）

消費類型方面，餐飲收入表現優於商品零售。1至4月餐飲收入增長3.8%至18,883億元，商品零售增長1.7%至146,058億元；4月餐飲收入增長2.2%至4,260億元，商品零售則下跌0.1%至32,987億元。

零售業態呈現分化，便利店（+7.5%）、超市（+4.5%）表現亮眼，專業店、百貨店、品牌專賣店則分別下降0.5%、1.0%、5.9%。網上零售保持強勁增長，1至4月總額達65,308億元，增長6.6%，佔社會消費品零售總額比重達25.0%。