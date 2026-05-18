百度首季經調整盈利跌33%　AI新業務收入佔比首逾五成

百度集團（9888）今日（18日）發布2026年第一季度未經審計業績。業績顯示，歸屬於股東淨利潤34.45億元人民幣（下同），按年跌55.3%；非公認會計準則淨利潤43.32億元，按年跌33.0%；經營現金流27億元，按年轉正。



具體財務方面，集團總營收320.75億元，按年跌1.2%；百度一般性業務收入260億元，按年增長2%。

值得關注的是，核心AI新業務收入達136億元，按年增長49%，佔百度一般性業務收入比重首次升至52%，AI正式成為集團核心增長驅動力。其中智能雲基礎設施收入88億元，按年大增79%，GPU雲收入按年飆升184%；AI原生營銷服務收入23億元，按年增長36%；AI應用收入25億元，按年大致持平。

所示期間百度核心AI新業務的部分收入摘要。（圖源：百度集團2026 年第一季度業績公告）

此外，自動駕駛服務蘿蔔快跑全無人運營訂單320萬單，按年增長超120%，業務覆蓋全球27個城市，累計自動駕駛里程超3.3億公里。

在此前舉行的Create2026百度AI開發者大會上，李彥宏首創以「日活智能體數（DAA）」作為AI時代度量衡，預測未來全球日活智能體數量有望突破百億。本次季度業績表現，或印證百度AI戰略正加速落地。