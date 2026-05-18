美股｜道指收市升159點　納指挫0.51%　紐約期油收漲3.07%

美國債息及國際油價上升，加劇市場對通脹和借貸成本持續高企的憂慮。美股周一（5月18日）個別發展，道指至收市升159點，納指及標指下跌。另外，國際油價先跌後回升，其中紐約期油至收市漲3.07%。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月19日

【04:25】Tesla跌2.9% Nvidia跌1.3% 美光科技跌近6%

道指收市報49,686.12點，升159.95點或0.32%；納指收報26,090.73點，跌134.41點或0.51%；標普500指數收報7,403.05點，跌5.45點或0.07%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.90%、Nvidia跌1.33%、蘋果公司（Apple）挫0.80% 。另外，美光科技（Micron Technology）挫5.95%。

【04:05】中概股指數收跌0.66% 理想汽車瀉近一成

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.66%。其中，阿里巴巴ADR升0.52%、理想汽車跌9.97%。

圖為2018年7月11日，人們走過位於中國北京華貿中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

【03:52】油價升逾2.6%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報108.66美元，漲3.24美元或3.07%；日內曾低見98.60美元。倫敦布蘭特期油收報112.10美元，升2.84美元或2.60%；日內最低曾跌至107.00美元。

【03:50】現貨金價上升 Bitcoin跌穿7.7萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,560.88美元，漲20.81美元或0.46%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,838.75美元、24小時內約跌2%。

【03:49】恒指夜期收報25,558點 低水117點

恒指夜市期指收報25,558點，跌54點，較恒指收市25,675點，低水117點，成交22,933張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間5月18日

【22:47】Alphabet曾漲近3%創新高 Tesla挫逾2%

道指最新報49,624點，升98點或0.20%；納指最新報26,083點，跌142點或0.54%；標普500指數現報7,394點，跌14點或0.19%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.74%、Nvidia挫1.42%、蘋果公司（Apple）跌0.79%。Google母公司Alphabet升1.87%，稍早時間最多曾升近3%，創下歷史新高；Amazon升1.54%。

【22:36】油價回升 Bitcoin現報7.6萬美元

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶102.00美元，漲0.98美元或0.97%；日內曾跌穿99美元。倫敦布蘭特期油每桶報109.94美元，升0.68美元或0.62%；日內曾跌至107.00美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,354.90美元、24小時內跌逾2%。