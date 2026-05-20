淘寶香港618促銷明開鑼　天貓超市月底將登港　部分商品一件包郵

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站啟動618促銷，稱今年會打破傳統，採用「0點開賣、無預熱」的策略，5月21日零點即開啟第一階段，官方立減85折起，疊加優惠券後最低可有73折。



同時，公司亦宣佈5月31日將迎來三大關鍵服務，包括天貓超市HK「明日達」送遞服務正式上線、服飾類目全面升級「HK可退」服務，以及精選大件傢俬直運香港。



618促銷明日開售 官方立減85折起

就今年的618促銷時間段而言，第一階段為618搶先購（現貨），舉行時間由5月21日0點至5月30日23點59分；第二階段為618狂歡節（現貨），舉行時間由5月31日0點至6月21日23點59分。

今次促銷官方立減85折起，疊加優惠券後最低可有73折。同時，平台推出淘金幣升級玩法，下單時可以直接抵扣現金。新人福利方面，中文端的新用戶註冊可以領取總值200元人幣的新人禮包。

而在支付優惠方面，活動期間，通過八達通付款可享單筆訂單買滿300元立減10元優惠，每位用戶每星期可享優惠一次；另有免手續費優惠，每位用戶全活動周期內可用4次，均為先到先得。另外PayMe、PayLater亦均有支付優惠。

天貓超市月底登港主打內地產品 暫未有線下超市併購計劃

三大服務升級方面，天貓超市將於5月31日正式登陸淘寶香港站，承諾即日下午4時前付款，明日送達；即日下午4時後付款，後日送達，除非遇惡劣天氣等特殊情況。全場商品100%正品保障、假一賠十，並支援部分商品一件包郵到港，毋須湊單。

淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財表示，與本地的超市送貨不同，天貓超市主要售賣內地較為耳熟能詳的產品，且大多為剛需，倉儲多分佈在大灣區各個城市。

而針對近來香港市場的超市大戰，包括合併收購等變動，丁鎮財表示，時下尚未有線下收購動作，後續如何還需再思考，因為之前很多包郵及集運到港都有時效問題，目前希望基於用戶的痛點和需求出發，通過天貓超市的自營模式滿足客戶需求。

服飾類將提供「HK可退」 過千萬款大件傢私直運到港

另外，6月起，淘寶香港站將提供「HK可退」服務，服飾品類將享有包郵可退。商家確認退貨後，可直接預約本地驛站寄件或上門取件。此外，會有超過千萬款大件傢俬直運香港，落單時已經顯示實價運費，平均三位數（幾百蚊）就有交易。