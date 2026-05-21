Nvidia首季營收勝預期 增回購800億美元 美股盤後曾跌3%
撰文：蕭通
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AI晶片龍頭Nvidia於美國時間周三（5月20日）公布2027財年首季業績，營收816.2億美元，高於市場預期的791.9億美元，按年增長85%。Nvidia預計，2027財年第二季營收910億美元，高於市場預期的873.6億美元。Nvidia財報公布後，股價在市後延長交易時段曾跌3%，全日收市時則升1.30%。
2027財年首季業績顯示，Nvidia凈利潤583億美元，高於市場預期的422.44億美元。 期內經調整後每股盈利為1.87美元，高過市場預料的1.76美元。
其數據中心業務收入為752億美元，高於市場預期734.8億美元，按年增長92%。
該公司宣布，董事會追加800億美元的股票回購授權，並將季度股息從每股0.01美元，提高至每股0.25美元。
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