Nvidia首季營收勝預期　增回購800億美元　美股盤後曾跌3%

AI晶片龍頭Nvidia於美國時間周三（5月20日）公布2027財年首季業績，營收816.2億美元，高於市場預期的791.9億美元，按年增長85%。Nvidia預計，2027財年第二季營收910億美元，高於市場預期的873.6億美元。Nvidia財報公布後，股價在市後延長交易時段曾跌3%，全日收市時則升1.30%。



圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

2027財年首季業績顯示，Nvidia凈利潤583億美元，高於市場預期的422.44億美元。 期內經調整後每股盈利為1.87美元，高過市場預料的1.76美元。

其數據中心業務收入為752億美元，高於市場預期734.8億美元，按年增長92%。

該公司宣布，董事會追加800億美元的股票回購授權，並將季度股息從每股0.01美元，提高至每股0.25美元。