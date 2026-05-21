世界金融論壇2026｜朱光耀：香港釋放出更大發展潛力吸引全球資本

5月21日，第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會在香港正式開幕。世界金融論壇和金磚智庫首席顧問、中國財政部原副部長朱光耀視像講話表示，當前全球經濟面臨龐大的下行壓力。但近期中美兩國元首會晤對促進全球經濟發展，防範國際金融危機具有極其重要的意義。



最後朱光耀表示，香港擁有「金融+貿易+科研+人工智能」四重優勢，正發揮粵港澳大灣區科創發展「國際接口」與高效率交流平台的作用。



世界金融論壇和金磚智庫首席顧問、中國財政部原副部長朱光耀視像講話。

中美元首會晤為世界注入穩定性和確定性

朱光耀表示，當前，地緣政治衝突和貿易保護主義的泛濫使全球經濟面臨很大的下行壓力。國際能源危機和全球經濟衰退的陰影警示我們，必須提高防範國際金融危機的警惕性。當前全球債務總額已經達到353萬億美元的歷史新高，是2025年全球GDP118萬億美元的300%。

歷史教訓已經表明，外匯市場的干預治標不治本，不可持續。同時，增加國際金融市場的波動幅度，埋下國際金融危機的隱患。維護國際金融市場的穩定，防範國際金融危機，世界各國特別是主要經濟體負有重大的責任，加強宏觀經濟政策的溝通協調迫在眉睫。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

5月13至15日，中美兩國元首進行會晤，確認建立中美建設性的戰略穩定關係，保持經貿關係的穩定，拓展各領域務實合作，妥善解決彼此關切。2026年將成為中美關係繼往開來歷史性，標誌性的年份，為世界注入穩定性和確定性。這對推進全球治理機制的建設，促進全球經濟發展，防範國際金融危機具有極其重要的意義。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

香港釋放出更大發展潛力

朱光耀指出，世界經濟與金融格局正在重塑。中國作為全球第二大經濟體，在新發展理念的指引下，中國經濟保持高質量發展，特別是在綠色經濟和數字經濟領域取得舉世矚目的成就。香港作為偉大祖國的特別行政區、全球重要的國際金融中心，在數字經濟和綠色經濟方面優勢明顯，突出體現在「一國兩制」下的制度紅利、高度開放的市場環境、國際接軌的法治體系和背靠祖國、聯通世界的獨特區位。

他強調，香港擁有「金融+貿易+科研+人工智能」四重優勢，在主動對接國家「十五五」規劃，更好融入國家發展大局的實踐過程中，香港正發揮粵港澳大灣區科創發展「國際接口」與高效率交流平台的作用，釋放出更大發展潛力，更具對全球資本的吸引力。

朱光耀最後表示，期待香港抓住世界經濟與金融格局重塑之機遇，聚焦穩定與發展，取得更大成功！