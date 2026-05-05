福田超市｜美團小象超市將開幕！5萬呎/免會費/海鮮免費加工+交通

福田超市｜美團小象超市｜港人喜歡北上逛超市，Costco、山姆、盒馬鮮生都是掃貨的好去處。最近美團自營的「小象超市」亦宣佈於深圳福田領展中心城，開設深圳首家旗艦店，為港人提供全新的購物與逛街選擇！想知道小象超市跟其他大型超市有何分別？立即看內文：



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美團小象超市｜免收會員費 好過山姆、Costco

福田小象超市目前只是在領展中心城架起圍板，就吸引內地網民的熱烈討論！超市佔地約 3,000 至 5,000平方米（約3萬至5萬多呎），現場主打新鮮蔬果、生猛海鮮、零食、日用品、飲料、烘焙及鮮花等。場內設有熟食區，提供牛扒、烤肉串等熱食，並設有試食環節，讓大家「先試後買」。至於購買的肉類及水產，現場更提供免費加工服務，打造可買、可逛、可食、可休息的多元場景。重點是，小象超市完全免收會員費，比起山姆或Costco門檻更低！

小象超市為華南首家線下店（曲奇餅＠小紅書）

小象超市選址在領展中心城B1層，鄰近皇庭廣場及COCO Park，非常方便港人北上行程。由地鐵1號綫或4號綫即可到達「會展中心站」，距離福田口岸僅2站之遙；若由福田高鐵站步行出發，亦只需5分鐘即可到達，非常適合一日遊食玩買。

小象超市 vs 盒馬鮮生｜最大勁敵？

小象超市採用「超市 + 餐飲」融合的定位，經營模式與「盒馬鮮生」、「七鮮超市」相似。同樣以「生鮮食品」為主打，並提供現挑現煮服務，代客人將海鮮、肉類進行清蒸、爆炒等加工，並可在用餐區即場食用。

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由於營運模式與盒馬鮮生非常接近，加上選址優越，相信會吸引大批平日喜歡逛盒馬的港人轉場朝聖！

美團小象超市5大亮點

小象超市亮點【1】免會員費 隨時入場

山姆（Sam's Club）及Costco均採取會員制度，山姆普通會員年費為¥260、卓越會員年費為¥680；而Costco會員年費則為¥299。相比之下，小象超市採取免會員費制度，任何人都可以隨時入場。對於不常北上、或不想額外支付年費的港人來說，每一分錢都花在購物上，性價比極高。

小象超市亮點【2】 同區最大 佔地逾5萬呎

今次小象超市進駐領展中心城，選址原為家樂福舊址，佔地面積逾5萬平方呎。雖然規模未必比得上20多萬呎的福田山姆，但作為主打新鮮食材的「生鮮超市」，規模已屬區內最大型。寬敞的空間行得舒服，不似普通超市般擠擁。

小象超市亮點【3】肉類水產 免費加工即買即煮

生鮮肉類無法帶回香港？不要緊！小象超市設有即買即煮的加工服務區。無論是剛入手的新鮮肉類，還是生猛海鮮，都可以直接拿到服務區現場加工。提供免費清蒸、爆炒等服務，並可以在用餐區即時品嘗，解決港人北上掃貨卻無法帶走生鮮食品的煩惱。

現場加蒜蓉炒小龍蝦。（叉叉@小紅書）

小象超市亮點【4】深圳首間線下旗艦店

小象超市是內地龍頭平台「美團」旗下品牌，初期以線上配送模式為主，自去年起才於北京、寧波等地陸續開設線下實體店。而福田領展中心城正是深圳首間線下旗艦店。

小象超市亮點【5】交通極便利

對比山姆或 Costco等通常位於較偏遠地區、需要特意打車或轉乘接駁巴士，而小象超市選址在福田心臟地帶的領展中心城，地鐵1號綫及4號綫「會展中心站」直達，從福田口岸出發只需2站（約5分鐘車程）；若乘坐高鐵到福田站，步行5分鐘亦可到達。對於只想輕鬆北上食玩買的港人來說，小象超市絕對是快閃掃貨的首選。

小象超市福田會展中心城店



地址：深圳市福田區福華一路3號領展中心城B1層

交通：深圳地鐵1號綫或4號綫到達「會展中心站」下車。



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