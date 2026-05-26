小米啟新一輪200億回購　預告年內再發新車　料今年為AI手機元年

小米（1810）放榜首季業績，公司上季經調整純利錄得60.7億元（人民幣，下同），按年減少43.1%；總收入為991.4億元，按年減少10.9%，基本符合預期，略偏好。



小米進而公告，啟動新的股份回購計劃，根據新計劃，公司可在未來12個月內回購總價值不超過200億港元的B類普通股。針對業績表現的波動，公司總裁盧偉冰表示，業務貢獻的毛利結構已經改變，不會簡單地把內存成本的上漲轉移給消費者。此外，公司亦預計年內有新車型公佈。



年內回購額已超去年全年 將啟動新一輪200億元回購

小米發佈業績同時公告，董事會已採納於市場實施新的股份回購計劃，現有股份購回計劃將在2026年6月2日股東周年大會後屆滿。根據新計劃，公司可在未來12個月內回購總價值不超過200億港元的B類普通股，直至2027年股東周年大會

公司首席財務官林世偉表示，公司去年全年回購斥資60億，而年初至今已經斥資超過80億，即年內回購額已經超過去年全年總和，該力度現位列港股第二。他表示，此舉旨在為股東創造價值，為小米的業務長期發展非常有信心。

位於北京的小米汽車工廠。（微博＠小米汽車工廠）

澄清測試車非YU9 預告年內續有新車型面世

此外，針對小米汽車的發展，公司早先新發佈了兩款新車，小米YU7 GT及YU7標準版，公司透露超過一半的客戶選擇的是超過40萬元的滿配版本。林世偉指出，今年首季新能源汽車大盤表現落後，小米在第一代Xiaomi SU7系列停售且交付量減少的情況下，仍共交付80,856輛新車，按年增長6.6%，已經屬於非常驚喜的表現。

他表示，下半年會基於對不同市場的理解，有更多創新的車型面世。盧偉冰則一併澄清稱，現在許多網友發現的，路上跑的小米測試車並不是叫所謂的YU9，新車型今年內肯定會面市，有非常多的創新，相信競爭力是非常強的。

小米指出，下半年會基於對不同市場的理解，有更多創新的車型面世。（資料圖片）

指不能簡單將內存漲價壓力予消費者

針對內存漲價，導致受壓的手機業務，盧偉冰則指出，內存成本上漲是超級週期，只是從激漲到緩漲，但是行業還是需要適應這個常態。且不單是小米一家公司，智能手機一個行業，而是整個消費電子行業均在承壓。

因此其表示，「不能簡單地把內存成本的上漲轉移給消費者」，首先已經盡量不漲價舊產品，即便漲價也希望是最後開始，漲幅最低。此外亦希望通過產品矩陣的升級和軟件的優化在規模和利潤中取得平衡，目前從公司毛利的貢獻結構也已可見改變，並非只依靠手機。

其續指，相信2026年是AI手機的元年，這也是行業最大的增量機會，將不只是簡單的APP Agent。公司今年七八月將發佈新一代OS，希望帶來更好的交互體驗。同時公司亦在拓展機械人業務，相信物理AI成熟的時候，小米會是最有優勢的。