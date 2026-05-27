美債息續攀升　華爾街大行料財長貝森特手上難有靈丹妙藥

曾多次扮演白宮「救火隊長」角色的美國財長貝森特，眼下或許正迎來他上任以來最嚴峻的金融市場考驗，基準美債收益率持續攀升。這不僅給經濟帶來了重重阻力，也讓他的政策空間顯得捉襟見肘。



自2月底，總統特朗普將美國捲入對伊戰爭以來，這個規模達31萬億美元的國債市場卻似乎並未得到安撫，能源成本急劇攀升，通脹隨之加劇。

貝森特重點關注作為關鍵市場指標的10年期國債收益率在此期間飆升了50個基點以上，而30年期國債收益率上周更是觸及2007年以來的最高水準。DWS Americas固定收益部主管表示﹕「債券市場已經意識到伊朗正在發生戰爭，並開始做出反應。」他又指出，不認為貝森特手中有靈丹妙藥。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

城堡證券﹕通脹成聯儲局最大威脅

另一方面，城堡證券表示，隨著消費者價格上漲成為經濟面臨的主要威脅，聯儲局應進一步轉向加息立場。城堡證券歐洲、中東和非洲（EMEA）固定收益銷售主管Nohshad Shah表示：「相比勞動力市場，通脹才是更大的風險。聯儲局應注意到這一點並儘快調整立場，以免落後於形勢。」

城堡證券的模型顯示，聯儲局當前利率已接近既不刺激經濟、也不抑制經濟增長的中性水準。Nohshad Shah表示，這一立場與市場價格反映的對經濟將穩健增長的預估不一致。利率互換市場顯示，聯儲局最早也要到10月底才可能加息，但市場幾乎已完全計入明年初以前加息25個基點的預期。與此同時，自2月底以來，隨著市場重新擔憂通脹問題，美債收益率也大幅攀升。