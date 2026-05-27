彭博︰台檢方拘留三人　懷疑經日本走私Nvidia晶片到內地

《彭博》引述消息報道，台灣檢方懷疑三名嫌疑人先將Nvidia（英偉達）人工智能晶片出口至日本，隨後成功走私至少一批晶片至內地。



這三人上周被台灣基隆地方檢控署拘留，罪名是涉嫌偽造與出口裝有Nvidia先進晶片的超微電腦伺服器相關的文件。美國已禁止未經華盛頓許可向內地出售此類晶片。

台灣當局在逮捕這三名被告（現已被正式拘留）時，也查獲了約50台伺服器，並指控三人偽造了這些伺服器的出口文件。報道引述消息指，至少有一批貨物已經通過台灣海關。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

擬利用日本作中轉站

報道引述消息指，這批貨物先運往日本，最終抵達香港，香港是硬體最終運往內地的中轉站。知情人士拒絕透露台灣當局認為成功走私的硬體數量。報道引述消息指，被告還計劃利用日本作為中轉站，處理台灣官員上周查獲的那批伺服器。

此次調查可能是檢方首次針對經由日本走私人工智慧晶片的路線展開調查。日本是美國的親密盟友，也是美國亞太地區防務戰略的基石。其他案件主要集中在經由東南亞的轉運，其中包括美國迄今規模最大的此類起訴。

日本財務省海關總署和經濟產業省的官員均未回應台灣方面提出的置評請求。他們也沒有回答東京方面是否曾就此案與台灣方面進行溝通的問題。台灣基隆地方檢控署發言人以案件仍在調查中為由拒絕置評。《彭博》未能聯繫到三名被告，檢控署僅公布了他們的姓氏。

報道指，日本是亞洲眾多中國企業獲取美國人工智慧晶片的地區之一，這些企業透過租賃外國公司擁有並安裝在海外資料中心的硬體來實現這一目標。根據美國出口管制規定，這種做法通常是被允許的。這些規定最初於2022年實施，因為擔心先進的人工智慧技術可能使北京獲得軍事優勢。

但美國政府的許多人長期以來一直認為，中國企業也設法在國內取得了走私硬體。在晶片出口管制執法方面保持多年相對平靜之後，美國檢察官現在正在調查至少五宗與半導體轉移相關的刑事案件。此外，台灣和新加坡也存在晶片出口詐欺案件，這兩個地區沒有自己的半導體出口管制規定，而是依靠當地法律來處理這個問題。了解更多芯片貿易訴訟信息。

2026年5月14日，北京人民大會堂，英偉達（Nvidia）創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳出席美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的歡迎儀式後離開，並舉起大拇指。（Reuters）

台灣當局尚未指控Nvidia或超微公司有任何不當行為。Nvidia行政總裁黃仁勳於上周六（23日）被問及台灣案件時表示，該公司在向所有合作伙伴解釋相關法規方面「一絲不苟」。

黃仁勳表示﹕「歸根結底，超微公司必須自行管理」，「我希望他們能夠加強和改進合規工作，避免此類事件再次發生。」

《彭博》報道，未回應就此事置評的請求，而超微則拒絕置評。

針對黃仁勳的評論，超微於上周六表示，其「健全的合規框架」「得到了與Nvidia及其他合作伙伴一致的嚴格盡職調查的支持」。

該公司當時在一份電子郵件聲明中表示，「此外，近期發生的事件凸顯了行業範圍內製定解決方案的必要性，這些解決方案將進一步幫助保障供應鏈安全，並加強出口管制法律的執行力度」。