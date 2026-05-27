港鐵主席金澤培︰樓市暢旺將因應市況推地　續投資建新鐵路

港鐵（0066）舉行股東周年大會，主席金澤培表示，影響本港樓市有多項因素，包括經濟狀況、息口走向、股市情況及供求等，近期樓市相對較暢旺，港鐵會繼續因應市況推地。



零售業務方面，金澤培指出目前零售商務保持穩定，旗下商場或車站配合節日、盛事及文化藝術活動營造更好氣氛，吸引更多人流。

他又稱，港鐵未來會繼續投資建設新鐵路，需要融資，強調屬審慎及長期財務安排及管理，亦有不同渠道，包括不同貨幣、不同地區，不同類型等，有不同方法管理長期融資需要。

被問到在現時息口環境及資本開支情況會否影響派息能力，金澤培表示每年派息由董事會考慮現金流情況、業務表現及資金需要等因素作全盤考慮。

料古洞站將於明年落成

金澤培又提到，過去一年港鐵業務穩步發展，新鐵路工程進展良好，其中東鐵線古洞站是第100個港鐵車站，預計將於明年落成，隨着新鐵路陸續落成，將更好配合新社區特別是北部都會區的發展。

香港高鐵站。（湯致遠攝）

他指出，高鐵乘客量屢創新高，會繼續提升相關服務，今年是國家「十五五」規劃開局之年，為支持香港融入國家發展大局，除加緊建設新鐵路及提升跨境與本地服務外，亦持續於內地不同省市拓展鐵路業務，近期更將香港的車站商務模式推展至成都、西安等地，推動當地消費。

港鐵行政總裁楊美珍表示，過去一年香港車務營運穩定，每日平均載客量逾570萬人次，跨境和高鐵服務持續增長，截至4月底，分別按年增長9%和14%。