藥妝連鎖龍豐集團明日起招股　一手入場費3222元｜新股IPO

藥妝百貨連鎖店龍豐集團（2290）明日（28日）起招股，每股發售價介乎5.18元至6.38元，每手買賣單位為500股，入場費3,222.17元。公司指出集資所得資金，用於擴大銷售網絡﹑償還貸款及物色收購機會等用途。



該公司計劃發售合共1.25億股股份，其中九成作國際發售，其餘一成作香港公開發售，另外超額配股權有1,875萬股。是次招股未有引入基石投資者。經扣除應付的費用及估計開支後，預計全球發售所得款項淨額約為6.7億元。

龍豐由5月28日起招股，當中九成股份作國際發售。（黃寶瑩攝）

料2026年度純利達2.65億元

財務表現方面，於2023財政年度、2024財政年度、2025財政年度，集團的收入分別約為10.94億元、20.21億元、24.61億元，三個完整財政年度的複合年增長率為50%，而2026 財政年度首八個月的收入達約20.35億元，按年增長34.7%。

毛利方面，集團在過去三個財政年度的複合年增長率為69%；毛利率由2023財政年度的24.9%上升到2025財政年度的31.6%。

純利方面，從2024財政年度的約1.45億元增長17.9%至2025財政年度的約1.7億元，而2026財政年度首八個月的純利達約1.48億元，按年增長85.8%。預估2026財政年度純利可達約2.65億元。

龍豐集團計劃將部份集資資金，用於物色收購對象及作策略性投資。（資料圖片）

續擴張料新店三個月可達收支平衡

集團財務總監鍾偉榮表示，對後市有信心，今年會繼續擴張，目前新店可以達到三個月收支平衡。

龍豐集團集資所得款項中，約36.6%用於擴大、加強及優化實體及線上銷售網路；約20%用作償還貸款；約15%尋求選擇性策略投資及收購機會，以及進一步發展策略夥伴關係；約11.4%用作升級及改良資訊科技系統，約3.5%擴充及升級日本及韓國的現有海外採購辦事處/倉庫；另約3.5%用作品牌管理及市場推廣，餘下約10%為一般營運資金。

該股香港公開發售將於將於 5月28日（星期四）上午九時正開始，至6月2日（星期二）正午十二時結束。股份預計將於6月5日（星期五）主板上市。