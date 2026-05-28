拼多多股價瀉一成　首季業績遜預期　啟動自營品牌業務先注150億

拼多多公布首季業績，期內營收1,062.3億元（人民幣，下同），按年增長11%，不及市場預期；經調整淨利潤140.7億元，按年跌17%，低於預期的246億元。



拼多多股價下瀉逾一成，收市報86.61美元。

季內來自交易服務收入563億元，按年增長20%，佔總收入比重升至53%，已正式超越廣告成爲第一大收入來源；在線營銷服務及其他收入爲499億元，按年僅增長約2.5%，增速大幅放緩。

正式啟動品牌自營業務

拼多多集團聯席董事長兼聯席CEO趙佳臻表示，作為「三年再造拼多多」戰略的核心，拼多多於2026年3月在上海成立專項公司，正式開啟品牌自營業務，首期現金注資150億元，未來三年計劃總投入1,000億元。

管理層澄清這並非傳統意義上的單純轉型，而是平台主動承擔更多風險，透過一方（第一方）品牌自營模式，將利潤與研發能力反哺給供應鏈製造商，協助中小製造企業進行品牌化躍遷，重構深層供應鏈。

在「電商西進」政策下，平台兜底二級物流中轉費用，將偏遠地區（如中山至甘肅）的運費由40﹑50元降至10元左右，帶動西部訂單量年均增長30%以上。

趙佳臻表示，今年是拼多多第二個十年的開局之年，也是啟動公司組織與文化整體重塑的關鍵一年。他亦透露新發展階段也是塑造新團隊、新機制和新文化的契機，「我們將在內部管理和平台治理上持續刀刃向內，用實際行動回應外界關切，堅決再造拼多多」。

趙佳臻表示，必須把安全合規刻在骨子裏，把社會責任扛在肩上，積極承擔起平台型企業的責任和擔當，為用戶、產業和社會創造更多正向價值。