領展去年可分派總額跌6.4%　每基金單位末期分派1.2673元　跌7.8%

領展（0823）公布截至今年3月底止全年業績，年內可分派總額為65.77億元，按年跌6.4%。每基金單位末期分派為1.2673元，按年跌7.8%。全年每基金全年分派為2.5361元，跌6.9%。



領展指出年內收益按年跌2%至139.38億元，物業收入淨額跌3.7%至102.3億元，主要由於香港及內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。

領展又指出，截至今年3月底，物業組合估值按年跌4.1%至2,164.89億元。公平值下降主要由於香港受內地市場租金下跌，惟新加坡及澳洲市場較為強韌。基金單位持有應佔資產淨值下跌8.2%至1,500.96億元。

領展旗下停車場。（領展網頁）

淨負債比率增至23.9%

截至今年3月底，淨負債比率為23.9%，按年提高2.4個百分點。

領展表示，訪港旅客人數逐步回升，加上勞工市場狀況向好，香港零售業已初現復甦跡象。儘管如此，復甦情況並不平均，其中非必需品零售板塊及旅遊相關類別的復甦勢頭最為強勁，而必需品銷售的增長則較為溫和。年內，來自中國內地電商平台的競爭壓力持續為必需品類別帶來壓力；不過臨近年末，一般零售類別的商戶銷售額跌幅有所收窄，反映相關壓力有所緩解。

圖為領展旗下啟田商場。

對港零售市道仍感樂觀

在此營運背景下，香港物業組合的收益及物業收入淨額分別按年下降3.0%及4.6%，主要由於續租租金調整率為負數及營運成本上升所致。儘管消費氣氛逐步回暖，惟預期短期內，主要以必需品零售為重心的物業組合，以及過往租賃周期的租金仍高於現行水平的情況下，租金收入回升情況仍較為緩慢。

與此同時，受惠於旅客人數回升，加上政府推廣大型盛事活動、股市及物業市場靠穩，整體市場前景漸趨正面。長遠而言，在人口淨流入及本地可支配收入穩步增長支持下，香港零售業有望持續復甦，領展對本地零售業基本因素仍抱持樂觀態度。

領展亦表示，旗下辦公大樓海濱匯的主要商戶摩根大通已確認於2028年底租約屆滿後，不再續租，正物色新商戶填補相關位置。

續優化物業組合

領展指出會繼續致力優化物業組合，並把出售非核心資產及簡化業務列為短期優先事項。整體物業組合中約5%至10%被視為非核心資產，正審慎考慮於適當時機出售該等資產，並專注於基金單位持有人的利益及回報。我們亦會分配部分出售所得資金，用於投資我們的核心零售資產組合。

領展表示，就出售其位於新加坡的零售物業Swing By @ Thomson Plaza的物業權益予Jack Investment Pte Ltd及Pangjwee Development PteLtd訂立協議，作價為2.5億新加坡元。這次出售作價較該物業的最新賬面估值錄得溢價，交易預期將於2026年第二季度完成。擬將出售Swing By @ Thomson Plaza的所得款項用於回購基金單位。