港交所慈善基金啟動照顧者關懷計劃　包括夥領展設社區支援設施

港交所旗下香港交易所慈善基金周一（9日）正式啟動其旗艦照顧者關懷計劃，計劃將支援一眾社會上的無名英雄，包括一直在照顧長者、殘疾人士、長期病患或有特殊教育需要家庭成員的照顧者，對他們無私的貢獻予以肯定，同時加強企業層面支援，促進社會正向發展。



勞工及福利局局長孫玉菡（左三）、港交所主席唐家成（右三）、香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英（右二）、社會福利署署長杜永恒（左二）、勞工及福利局康復專員姜梁詠怡（左一），以及港交所企業責任及慈善基金主管劉伯浩（右一），同進行港交所慈善基金照顧者關懷計劃啟動儀式。（港交所提供圖片）

啟動禮於香港金融大會堂舉行，由勞工及福利局局長孫玉菡、港交所主席唐家成，以及香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英一同主禮。社會福利署署長杜永恒，以及康復專員姜梁詠怡等嘉賓亦有出席。

計劃將透過兩大重點項目從社區層面支援照顧者。首先，成立由不同本地慈善機構營運的照顧者社區支援隊，專為高風險家庭和社區服務，提供以家庭為核心的個案管理、外展、緊急支援服務以及長期照護規劃指導。

先在觀塘順利商場設支援設施

其次，透過與領展資產管理有限公司合作的先導計劃，率先在觀塘順利商場設立兩個全新的社區設施，並計劃日後擴展至其他地區。這些社區設施將協助識別照顧者，向他們提供或轉介至相關支援服務；亦會同時成為舉辦小組分享、身體及認知健康評估的場地，並推出舒展身心的活動，例如為照顧者度身訂造的健身課程和社交活動，以鼓勵積極生活方式及提升心理健康。

港交所慈善基金照顧者關懷計劃啟動儀式上，邀請到來自不同界別的代表就共建照顧者友善城市進行專題討論。（港交所提供圖片）

為300戶高風險照顧者裝「智能意外偵測系統」

同時，該計劃亦支持勞工及福利局，為至少300戶高風險照顧者住戶，包括長者及殘疾人士住戶，試行安裝「智能意外偵測系統」，旨在實現對家庭意外事故的即時偵測、早期介入和提供及時援助，為照顧者提供更大的安心保障。除了這些社區層面的工作，該計劃還將支援100家涵蓋上市公司、大型及中小企業，建立照顧者友善職場文化。

香港交易所慈善基金照顧者關懷計劃啟動禮上，亦頒發照顧者易達平台的「我最喜愛的照顧者友善商戶／團體大獎」。今年約有40間傑出企業獲獎。（港交所提供圖片）

40企業支援照顧者表現卓越獲嘉許

為鼓勵各類型本地企業支援照顧者，基金亦與多個社福機構組成的一站式照顧者資訊平台——照顧者易達平台（CarerEPS）成為合作夥伴，進一步擴大照顧者友善商戶的支援網絡。是次頒發的獎項旨在嘉許在支援照顧者方面表現卓越的商戶及機構。今年，約有40間傑出企業獲獎，肯定其對關懷照顧者的貢獻。