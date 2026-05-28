領展料續租租金仍下跌　擬重啟基金單位回購　適時售非核心資產

領展（0823）截至今年3月底止全年可分派總額為65.77億元，按年跌6.4%；末期每基金單位分派126.73仙，按年減少7.8%，全年每基金單位分派253.61仙，按年跌6.9%。



料下一財年續租租金仍為負

香港租賃董事總經理霍業生在業績會上表示，全年續租租金調整率為-8.2%，因為有一些租約都是簽三年，預計接下來的一個財年度續租租金調整率和上一年相若，仍然錄得負數。此外，租戶結構已有改善，租金跌幅已趨於平緩，部分有出現回升。

針對非核心資產的處理，首席投資總裁宋俊彥表示，計劃出售的非核心資產不屬於亞洲或者商場資產，會在適當的時候考慮出售。

另外，領展計劃重啟基金單位回購計劃，以提升基金單位持有人回報，擬將出售SwingBy@Thomson Plaza的所得款項用於回購基金單位。

領展（0823）截至今年3月底止全年可分派總額為65.77億元，按年跌6.4%；末期每基金單位分派126.73仙，按年減少7.8%。(黃文琪攝)

已減少15%人手

對於領展去年裁員的舉措，宋俊彥表示，已減少15%的人手，相關措施節省2億元，但他未有回應是否會再次裁員。

被問及北上消費及電商的影響，霍業生表示，競爭不會短時間回落，香港經濟已有改善，政府公佈的零售數字不俗，但領展的物業在民生區，相比於遊客區零售增長就稍微遜色。

至於新的CEO選拔，主席歐敦勤表示，進展樂觀，需時完成，相信短時間內有結果。