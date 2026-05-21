Mini LED領跑全球　TCL電子（1070）盈利質素持續改善｜彭偉新

在全球消費電子行業逐步由規模競爭轉向價值競爭之際，TCL電子正處於一個由「量變」走向「質變」的階段。集團以電視顯示業務為核心，同時亦佈局互聯網服務及創新業務，包括光伏等板塊，形成「顯示＋內容＋新能源」的多元化業務結構。顯示業務仍然是收入支柱，2026年第一季顯示業務收入達195.23億港元，佔整體收入約三分之二，其中大尺寸顯示收入167.15億港元，反映產品結構持續向高端化及大尺寸化升級。創新業務同期收入89.56億港元，而互聯網業務收入雖僅7.4億港元，但毛利率高達65%，為盈利提供重要彈性來源。



從行業角度觀察，全球電視市場已步入存量競爭階段。2025年全球電視出貨量按年輕微下跌，中國市場跌幅更為明顯，顯示整體需求仍未全面復甦。然而，行業並非全無亮點，海外市場表現相對穩定，歐洲、北美及部分新興市場仍錄得增長。同時，Mini LED技術加速滲透，大尺寸產品佔比持續提升，為行業帶來結構性機遇。競爭方面，韓系品牌近年盈利承壓，中資品牌憑藉供應鏈整合能力及成本優勢，逐步提升全球市佔率。價格戰仍然存在，但競爭焦點已由單純價格轉向產品力、品牌力及渠道力。

TCL以電視顯示業務為核心，同時亦佈局互聯網服務及創新業務。（Getty Images）

在此背景下，TCL電子的優勢逐步顯現。首先，集團在Mini LED領域具備全球領先地位，技術積累深厚，產品線覆蓋由中端至高端市場。2026年第一季Mini LED電視出貨量同比大幅增長，滲透率升至15.4%，帶動整體平均售價上升。其次，海外渠道優化成效明顯，成功打入Best Buy及Costco等中高端零售體系，提升品牌定位與銷售質量。再者，與索尼成立合資公司承接其全球家庭娛樂業務，為集團帶來高端品牌背書與技術協同，長遠有助提升毛利率及估值水平。

集團2025年全年收入達1,145.8億港元，同比增長15.4%；歸母淨利潤25.0億港元，同比上升41.8%，淨利率提升至2.2%。盈利能力改善明顯，反映產品結構優化及經營槓桿逐步釋放。踏入2026年，首季收入292.25億港元，同比增長15.3%；毛利率升至16.1%，按年增加1.5個百分點；經調整歸母淨利潤3.84億港元，同比大增140%。雖然第一季屬傳統淡季，但盈利表現仍然亮麗，顯示業務質量持續改善。

集團的亮點不僅在收入增長，更在於盈利質素的提升。大尺寸產品佔比上升，65吋及以上產品佔比達32.6%，產品組合持續優化。海外收入同比增長23.2%，其中歐洲及北美市場增速顯著。互聯網業務高毛利特性進一步強化整體利潤彈性，而與索尼合作則被視為中長期催化劑，市場普遍預期整合完成後，平均售價及品牌溢價能力將進一步提升。

TCL集團大尺寸產品佔比上升，65吋及以上產品佔比達32.6%，產品組合持續優化。（Getty Images）

當然，風險因素亦不可忽視。面板價格及原材料成本存在波動風險，海外市場需求或受宏觀環境影響，價格競爭亦可能壓縮利潤空間。不過，多家券商預測未來兩年盈利仍將保持雙位數增長，顯示市場對其基本面改善具一定信心。

股價於去年6月至11月期間兩度回落至9.00港元水平，形成明顯雙底形態，其後成功築底企穩，反映該區具備較強承接力。至去年11月中旬升破20天移動平均線後，技術走勢逐步改善，買盤動力轉強，股價沿短期均線穩步上行，一度升至15.88港元高位。雖然其後曾出現回吐，但整體升勢未被破壞。現時市場共有5位分析師覆蓋該股，平均目標價約為16.55港元。若以14.80港元作為回調部署參考，仍有約一成以上潛在上升空間。後市若能穩守13.60港元以上，並企穩於主要平均線之上，技術形態仍屬偏強，中線走勢可望延續升軌。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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