創科實業（0669.HK）：電池平台＋專業需求成最強護城河｜彭偉新

在香港上市的創科實業（0669.HK），是全球電動工具及地板護理產品的龍頭之一。集團早年以OEM代工起家，及後逐步建立自有品牌；惟近年已明顯轉向聚焦專業市場，並憑藉清晰的品牌定位，形成相對深厚的競爭護城河。其核心品牌主要包括專業級的Milwaukee，以及偏向DIY用家的Ryobi；至於地板護理及其他消費品牌，則佔較小比重，但在同類產品中仍具市場認受性。



就收入結構而言，集團在北美市場的收入佔比超過七成，最大客戶為Home Depot，雙方合作關係多年。更重要的是，管理層近年刻意調整業務重心，從傳統住宅翻新需求，逐步轉向專業用戶及高端應用場景，令收入及產品組合出現質變。

行業趨勢：無線化與「高可靠」需求共振

從行業發展來看，電動工具市場正由「有線」全面走向「無線化」，而電池平台則成為競爭的核心資產。另一方面，美國製造業回流、基建投資擴張、電網升級，以及人工智能數據中心（AIDC）的大規模建設，均帶動機電工程、HVAC、電力設備安裝及維修等需求上升。上述應用對工具在耐用度、安全性及數碼化管理方面提出更高要求，亦更有利高端品牌滲透。

從行業發展來看，電動工具市場正由「有線」全面走向「無線化」。（Getty Images）

在更微觀的成本結構上，相關項目往往包含大量機械、電力及管道工程的工序，工具的使用並非僅屬一次性消耗，而是與「項目施工＋後續維修保養」形成連動，因而構成較為結構性的需求。多家國際券商的近期行業調研亦指向同一趨勢：專業工具的需求黏性較高，且具可持續性。

競爭格局：品牌、平台與鎖定效應

主要競爭者方面，Stanley Black&Decker（SWK）以及日本的Makita為市場重要對手。SWK近年進行重組及成本優化；Makita則更側重歐洲擴張，並強調提升派息比率。相較之下，創科的優勢在於品牌定位清晰及研發投入持續。Milwaukee以專業市場為核心，長期建設M18及M12的電池生態系統，工具覆蓋逾二百款；而電池具備向下兼容能力，進一步形成鎖定效應。

Stanley Black&Decker（SWK）以及日本的Makita為市場重要對手。（MAKITA官網）

雖然電池本身約佔收入一成，但其增速通常高於整體業務，並能帶動配件、儲存系統及個人防護用品等附加銷售，連同產品組合上移，亦令毛利表現相對更具支撐。

另外，集團近年亦積極推進歐洲市場拓展。透過加強前線銷售團隊投入，並深入工地進行推廣，持續擴大市佔；整體策略在進取性上，對比部分同業更具力度。

回顧2025：收入增長受調整因素拖慢 但利潤率仍可追蹤修復

回顧2025年業績，集團收入按年增長約4%至152.6億美元。受關稅及非核心業務調整等因素影響，增速較預期略為放緩。經調整EBIT率約8.8%；若撇除HART品牌退出帶來的一次性影響，實際營運利潤率約9.3%。

回顧2025年業績，創科實業的收入按年增長約4%至152.6億美元。（Getty Images）

淨利潤約12億美元，每股盈利約0.66美元。雖然增幅未算亮麗，但管理層已明確表示，未來兩年會進一步改善產品組合，聚焦高毛利品牌及相關範疇，並逐步削減較低效的產品線。多間大行亦預測：2026至2027年收入增速將回升至高單位數區間，而EBIT率於2027年有望接近管理層所訂的10%目標。

內控與效率：lights out無人化生產成為毛利「結構改善」線索

近期值得留意的亮點之一，是集團於內地廠房啟動「lights out」無人化生產線。倉儲及部分生產流程以全自動及AGV運作，提升效率之餘亦降低人工成本。若未來能成功複製至其他廠區，對中長期毛利率的支持將更偏向結構性，而不只是短期節省開支。

同時，集團亦已把部分供應鏈由中國轉移至越南、墨西哥及美國，以降低地緣政治與關稅風險。至於財務面，2025年底錄得淨現金狀態，並公布最多5億美元的回購計劃，反映管理層對中短期前景保持信心。

倉儲及部分生產流程以全自動及AGV運作。（示意圖，Getty Images）

需求面：Home Depot同店銷售回溫 Pro優於DIY

從需求面觀察，Home Depot近期同店銷售持續改善，電動工具類別亦創下季度銷售紀錄；其中，專業客戶（Pro）的表現明顯優於DIY。儘管大型住宅翻新需求仍受壓，但電力、管道及戶外設備等部門出現正增長，對Milwaukee及Ryobi均屬正面訊號。

更關鍵的是，數據中心及電網建設的訂單能見度較高。部分承包商的積壓訂單可延伸至數年後，創科作為工具供應商，將同時受惠於「項目施工」及「後續維修」兩個需求週期的疊加效應。

從需求面觀察，Home Depot近期同店銷售持續改善。（Getty Images）

股價走勢：中期上升趨勢未改 但需關注關鍵位

技術走勢方面，股價年初曾因業績及AIDC概念升溫而急升，之後受市場對美國利率及宏觀不確定性憂慮影響回吐約一成。近期股價在110至120港元區間附近整固。

從周線圖看，股價仍企於中長期上升趨勢線之上；20週及50週平均線維持多頭排列，而在回調期間成交量未見顯著放大，顯示沽壓相對有限。若後續能夠突破前高區域，並配合成交量提升，有機會重拾升勢；反之，若失守100港元心理關口，短線調整的幅度或會加深。

就較長周期而言，創科實業股價自去年11月由84.50港元逐步上行，至今年3月見到129.00港元高位。其後在失守20天線後回落，並一度回落至約100.30港元附近。幸好RSI在見底前已先行出現底背馳訊號，股價其後反彈，並曾一度升上126.90港元。雖然未能突破前高並出現回調，但截至目前仍未見到整個下跌波段的61.8%反彈幅度被完全否定，走勢未呈現明確見頂形態。投資者可以在117港元水平買入，上望130港元，只要股價能企穩在110港元以上，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

