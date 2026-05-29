內地掀近年最大跨境稅務整治　京滬穗居民遭追稅　海外炒股成焦點

中國政府據報前所未有地整治非法跨境交易以遏止資本外流，中證監上周五以未取得相關業務許可在境內開展業務為由，處罰富途等三家線上券商，連帶銀行也受到影響。外電最新報道稱，中國同步啟動了數十年來最大規模的跨境稅收制度改革，加大對中國富豪及其持有海外資產的壓力。北京、上海和廣州的一些居民已被告知，對其稅務狀況的調查可能會追溯到至少 2018 年。



「北上廣」一些居民已被告知 稅務狀況調查追溯到至少 2018 年

彭博報道，有駐北京的科技公司高層，多年來他一直在買賣海外股票，從未引起當地政府的負面反應。除了少數允許的渠道之外，中國公民買賣海外股票在官方層面屬於非法，但這種行為十分普遍。對許多人來說，政府長期以來未能封堵這些漏洞，讓人覺得這些交易即便未遵循法律的字面要求，但似乎未違背立法精神。

第一個警訊是，中國稅務機關就該科技高層在海外股票交易中獲利開出一張10萬元人民幣(約14,750美元)的稅單。不久之後，監管機構更進一步，直接關閉該高層和其他數十萬人得以進行海外交易的渠道。

報道稱，中國啟動了數十年來規模最大的跨境稅制整改，加大對中國富豪及其持有海外資產工具的壓力。這項轉變對對許多領域都有重大影響，從獲得內地需求所支持的香港股市，到協助中國公民管理海外資產的眾多律所、財務顧問和投資基金。

彭博又指，中國政府已對中國超級富豪青睞的信託架構展開整治，政府加強對所謂紅籌上市的監管審查，紅籌機制允許中國企業在海外籌集資金，無需受到當地稅務部門的直接監管。