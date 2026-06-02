AI企業Anthropic已秘密提交於美國IPO申請　最新估值近萬億美元

人工智能（AI）模型Claude開發商Anthropic公布，已向美國證交會提交首次公開招股（IPO）的機密申請文件，為赴美上市鋪路。惟公司未有披露發行股數及定價，並指上市仍視乎市場情況等因素。



Anthropic上周完成新一輪融資，集資650億美元，投後估值達9,650億美元。該公司今年2月融資後估值仍為3,800億美元，短短數月內，估值已由不足4,000億美元升至接近1萬億美元。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

公司由2021年創辦

Anthropic於2021年由多名前OpenAI員工創辦，旗下AI聊天機械人Claude主攻企業及開發者市場。公司近月加快擴張，並於4月公布收入運行率已突破300億美元，高於2025年底約90億美元。

公司上周公布新一輪融資時又指，5月初收入運行率已突破470億美元。換言之，Anthropic收入規模在數月內由90億美元，升至超過470億美元。

Anthropic表示，企業對Claude的需求持續上升。公司2月公布融資時表示，年化消費額逾100萬美元的企業客戶超過500間；4月公布與Google及Broadcom擴大合作時，相關企業客戶已增至逾1,000間，短短不足兩個月翻倍。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

料今年次季收入達109億美元

《彭博》引述知情人士報道，Anthropic預計第二季收入達109億美元，較上一季增加逾一倍，並有望錄得首個季度盈利。報道又指，公司曾向投資者表示，按目前收入推算，年化收入運行率將於下月底前突破500億美元。

Anthropic近月在編程及網絡防護AI工具方面取得增長，吸引更多企業客戶。消息指，相關更具自主能力的AI工具，亦令市場重新估計傳統軟件公司的商業模式。

不過，Anthropic上市前仍有政策變數，公司正與美國政府陷入法律爭議，原因是五角大樓早前將Anthropic列為供應鏈風險。

Anthropic曾表示，特朗普政府的決定可能令公司損失數十億美元收入。

消息指，高盛、摩根大通及摩根士丹利等投行，預料會被考慮在Anthropic上市中擔任主要角色。