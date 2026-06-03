騰訊挫4%　累港股半日跌438點　AI概念股智譜逆市飆6.7%

恒指動力轉弱，今日（3日）低開近百點，其後跌幅不斷擴大，並且失守26000點大關。



【12:31】港股半日跌438點

港股半日跌438點，報25599點，國指跌183點，報8579點，科指跌122點，報5076點。

美團（3690）曾失80元，中午收市報80.3元，跌6.1%。騰訊（0700）跌3.9%，報462.8元，阿里（9988）跌3%。

不過晶片股中芯（0981）逆市升4%，報85.25元。

AI概念股反彈，MiniMax（0100）升2.2%，智譜（2513）勁升6.7%，報1,506元。

【10:52】港股曾跌逾400點

港股跌幅擴大，曾跌逾400點，恒生指數最新報25645點，跌392點或1.5%，科指跌2.3%或119點，報5079點。

美團（3690）跌6.3%，騰訊（0700）跌3.5%，報464.6元，阿里（9988）跌2.9%。

滙豐（0005）逆市上揚，最新報147.8元，升0.4%。

零售及消費股方面，泡泡瑪特（9992）跌1.7%。

【09:45】港股最新跌277點

現跌277點，報25761點。

昨日ATMX領市，今日盡數轉挫，部分高開低走。騰訊（0700）跌2.7%，報468.4元、美團（3690）跌4.2%，報81.95元，阿里巴巴（9988）跌2.3%，小米（1810）跌2.2%。

近來明星股份聯想（0992）一度高位回吐7.9%，現已轉升不足0.1%。